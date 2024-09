Cover Telefono, abbiamo sempre sbagliato: si butta unicamente qui

Le cover dei telefoni sono indispensabili per preservare questi device. Il problema sorge quando bisogna cestinarle. Scopriamo dove vanno conferite.

Gli smartphone sono dei device che, ormai, hanno un posto di prim’ordine nella vita quotidiana degli utenti di tutto il mondo. Nessuno più li lascia in casa o li dimentica dato che sono sempre tra le mani in ogni momento della giornata ed in ogni luogo. Purtroppo, però, molto spesso, sono oggetto di eventi pericolosi.

Parliamo del fatto che possono cadere o urtare inavvertitamente contro qualcosa che, poi, finisce col danneggiarli. Ecco che, però, vengono in soccorso le cover. Ebbene sì, avete capito benissimo, grazie ad esse si riesce a tenere tutelati questi dispositivi tech in modo da averli sempre in perfette condizioni e senza graffi o danni.

Ovviamente, però, anche le cover si logorano e c’é necessità di sostituirle. Quelle vecchie, una volta acquistata quella in sostituzione, hanno necessità di essere gettate nella pattumiera. Molto spesso, però, si commettono degli errori, dato che vengono cestinate in posti errati. Scopriamo, insieme, dove vanno conferite.

Cover del telefono: vanno assolutamente qui

La raccolta differenziata è diventata di fondamentale importanza nel nostro Paese. In questo modo, buona parte dei rifiuti può essere riciclata dando vita ad altri oggetti. Inoltre, poi, la parte organica, ovvero, i residui di cibo, ad esempio, vanno conferite a parte in modo da poter ricreare il compost, molto utile in agricoltura.

Una buna raccolta differenziata fa sì che la quantità di immondizia non riciclabile né compostabile sia davvero minima. Anche nel caso delle cover vale lo stesso principio. Per questo motivo, è davvero importante conoscerle e conoscere il modo esatto in cui conferirle. Scopriamolo insieme per non incappare in errori grossolani.

Le cover del telefono vanno gettate nel posto giusto: la differenza la fa il materiale

La prima cosa da controllare quando si ha necessità di gettare via, nell’immondizia, la cover del proprio telefono è il materiale di cui è composta. Nel caso, ad esempio, di quelle più comuni, in plastica, queste possono essere conferite nei contenitori della plastica in modo che possano essere riciclate. Se ne avete una in silicone bisogna portarla all’isola ecologica, luogo in cui verrà smaltita a dovere.

Se parliamo delle cover in pelle, invece, il loro conferimento varia in base al Comune di residenza. In alcuni casi vanno nell’indifferenziato, mentre in altri bisogna portarle all’isola ecologica. Per quanto riguarda le cover con componenti elettroniche, queste vanno portate all’isola ecologica dove vengono raccolti i RAEE. Infine, ci sono le cover biodegradabili, morbide ed ultra resistenti che possono essere smaltite all’interno dell’umido.