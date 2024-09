Infotainment: che cos’è e perché é utile mentre si guida

Scopriamo insieme di cosa si tratta e, di conseguenza, anche la sua utilità, dell’infotainment.

Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo sentito questa parola. Molti, poi, invece, utilizzano il sistema di infotainment all’interno delle proprie autovetture. In particolar modo, sono gli automobilisti in possesso di auto nuove a poter beneficiare dei suoi servigi.

Poi, però, ci sono moltissimi cittadini che non solo non lo hanno mai utilizzato nella propria vita, ma non sanno proprio di cosa si stia parlando. Ecco perché abbiamo voluto informarvi di cosa stiamo parlando e, soprattutto, quali siano le sue caratteristiche peculiari.

In questo modo, si potrà comprendere al meglio quali sia l’effettiva utilità di questo servizio, del sistema di infotainment, all’interno delle automobili. Una volta conosciuto tutto ciò, non ne potrete assolutamente fare a meno. Pronti a scoprire tutti i suoi segreti?

Ecco cosa è l’infotainment

Prima di cogliere tutte le caratteristiche, bisogna precisare che infotainment è una parola inglese che deriva dall’unione di due parole. La prima è information, mentre la seconda è enterteinment, in pratica informazione ed intrattenimento. In pratica, gli automobilisti possono informarsi sul traffico ed altre notizie e, contemporaneamente possono svagarsi ascoltando musica.

Inoltre, si può anche telefonare e ricevere telefonate o ricevere ed inviare messaggi. Il tutto senza dover utilizzare le mani mentre si è alla guida. Insomma, è pensato anche e soprattutto per la sicurezza di automobilisti e pedoni. I sistemi di infotainment sono sia sul cruscotto che in posizione centrale. Molti, poi, sono compatibili con CarPlay di Apple o Android Auto di Google.

Utilità dei sistemi di infotainment

Come abbiamo già avuto modo di accennare, grazie a questo sistema ed all’integrazione con CarPlay ed Android Auto, si potranno avere tutti i servizi e le applicazioni che di solito si utilizzano sugli smartphone in possesso. In un solo display si potranno avere a disposizione tutte le informazioni relative allo stato di salute dell’auto, quelle che indicano il percorso verso la propria destinazione ed anche le principali App esistenti.

Parliamo, ad esempio, delle piattaforme di messaggistica come Whatsapp, ad esempio, ma anche di quelle che offrono servizi in streaming come Spotify e YouTube, tra le tante. Per fruire di tutti questi servigi, ci sono i comandi al volante, ma si può anche interagire con i display che sono touch. Insomma, si tratta di un’innovazione tecnologica davvero molto importante che pone al centro, come già accennato, la sicurezza di tutti i cittadini.