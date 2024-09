Comprare la patente è reato: chi sono i falsari patentati e cosa rischiano

La Patente è necessaria per poter guidare i veicoli come le automobili, ma comprarla è reato. Scopriamone di più e quali sono i rischi.

Al compimento del diciottesimo anno di età, ogni cittadino italiano, ha la possibilità di conseguire, dopo corsi specifici e ben strutturati, la patente di guida. Bisogna sostenere ben due esami e, ovviamente, superarli per raggiungere questo importantissimo traguardo nella vita.

C’è un esame teorico e, una volta superato questo, bisognerà sostenere l’esame pratico di guida, dopo aver appreso tutte le dovute Nozioni. Tuttavia, c’è ancora chi, anziché seguire questo iter lo bypassa e si affida ad un mercato che è totalmente illegale. Parliamo di chi compra la patente.

Ebbene sì, avete capito benissimo, sono ancora tantissimi i cittadini italiani che si affidano al mercato delle patenti per velocizzare l’iter di conseguimento. Bisogna sapere, però, che è un reato e come tale è perseguibile per Legge. Scopriamo chi sono, quanto sono nel cosa rischiano i falsari.

Il mercato illegale delle patenti è ancora attivo

Prima di addentrarci in un mondo complicato, c’è da dire che acquistare la patente, anche online, è davvero molto semplice. Diverso il discorso per le Autorità preposte e per le Forze di Polizia. Infatti, dovete sapere che è davvero difficile scovare questi falsari e sgominare un mercato del tutto illegale. Quest’ultimo, poi, è davvero in crescita.

Ci si può accorgere di una patente falsa solo ad un controllo certosino ad un posto di blocco. Ebbene sì, avete capito benissimo. Quel pezzo di plastica rosa è del tutto uguale a quella ufficiale, o meglio, sembra che sia così. Solo un occhio super attento può scoprire dei minuscoli particolari che fanno si che ci si possa accorgere del falso. Quest’ultimo è fatto a regola d’arte, parliamo di un “falso d’autore“. Chi compra la patente cosa rischia ed i falsari? Scopriamolo insieme.

Patenti false: ecco quali sono i rischi

I rischi per gli automobilisti sono molto, ma molto alti. Chi viene beccato con la patente falsa, quella comprata sul mercato nero online in forte espansione, va incontro al fermo amministrativo del proprio veicolo per ben tre mesi e ad una multa elevatissima.

Sappiate che quest’ultima parte da ben 5 mila euro e, in alcuni casi, quelli piu gravi, può arrivare a ben 30 mila euro. Si tratta di una vera e propria batosta, non credete? Meglio conseguire questo importantissimo attestato passando per vie legali, magari più lunghe, ma che non comportano problemi enormi.