Xiaomi: ecco il nuovo modello senza pulsanti che piacerà a tutti

Xiaomi vuole sorprendere tutti con il suo nuovo smartphone che non prevede tasti fisici. Pronti a scoprirlo?

Quello che ha previsto Xiaomi, l’azienda cinese che, ormai, è diventata uno dei colossi internazionali nella produzione di smartphone, è davvero qualcosa di assurdo. In realtà, si tratta di un device atteso da molto tempo dagli utenti di tutto il mondo e che, adesso, sembra essere diventato realtà.

Ebbene sì, avete capito benissimo, erano in tanti quelli che stavano aspettando con ansia un device del genere che non preveda nessun tasto fisico, ma solo pulsanti capacitativi in grado di stravolgere completamente sia il design di uno smartphone che l’accesso a tutte quelle che sono le sue funzionalità.

Si tratta, insomma, di una vera e propria rivoluzione quella operata da Xiaomi che ha fatto già fantasticare in molti. Noi vogliamo svelarvi alcune sue caratteristiche peculiari, oltre alle primissime foto che stanno girando in rete. Siamo sicuri che vi piacerà tantissimo, che ve ne innamorerete al primissimo colpo.

Ecco il nuovo smartphone Xiaomi senza tasti fisici

Parliamoci chiaro, è dal 2019 che Xiaomi ci sta lavorando, sin dai tempi di Mi Mix Alpha. Ora, però, da un semplice sogno, questo dispositivo sta diventando realtà, o meglio è già diventato realtà. Ebbene sì, avete capito benissimo e sarà anche lanciato sul mercato a breve. Al momento è stato svelato anche il suo nuovo nome in codice: “Zhuque“.

Ora, poi, sono anche arrivate le sue prime immagini. Queste, però, sono di un prototipo che riesce a far comprendere al meglio come Xiaomi abbia modificato il progetto originario del 2019. Il suo nome in codice è diverso rispetto al nome pensato per questo device. Quello che vi mostreremo si chiama “Wangshu“.

Zhuque: senza tasti fisici per un’esperienza di utilizzo ottimale

Quel che più balza agli occhi è che al posto dei tasti fisici, ci sarà una esperienza tattile, ovvero, gli utenti potranno ottenere un feedback tattile da quelli che sono i tasti capacitativi presenti sulla scocca e sullo schermo. Altra caratteristica peculiare è il suo design con bordi arrotondati, oseremmo dire curvi.

Il chip sarà uno Snapdragon 8 di quarta generazione, mentre il display sarà un LTPO 2K. La batteria sarà da 4.500 mAh compatibile con ricarica rapida cablata a 200 W e wireless a 50 W. Il suo arrivo è previsto per il 2025, quindi, bisognerà attendere ancora un pochino prima di poterlo tenere tra le mani.