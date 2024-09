WhatsApp, problemi con le notifiche: come risolverle, ripristinarle o cancellarle

Ecco come risolvere svariati problemi con le notifiche di WhatsApp. Risolvi, ripristina, cancella in maniera super rapida.

Quando si parla di WhatsApp, gli utenti di tutto il mondo sono al settimo cielo dato che si tratta di una piattaforma in continuo aggiornamento che rilascia tantissime novità e miglioramenti grazie al lavoro alacre di tutti gli sviluppatori dell’azienda che detiene la sua proprietà, ovvero, Meta che annovera anche piattaforme come Facebook ed Instagram.

Come ben sapete, infatti, sono tante le release che vanno a migliorare l’utilizzo della piattaforma stessa ed allo stesso temp innalzano i livelli di privacy e sicurezza degli utenti e dei loro dati. Privacy e sicurezza sono i requisiti fondamentali per cui una piattaforma del genere venga scelta ed utilizzata dagli utenti in tutto il mondo.

Tuttavia, può capitare di incappare in problemi più o meno gravi. Tra questi ce n’é uno che riguarda le notifiche. Può coinvolgere sia i device Android che quelli iOS. Risolverli, però, è davvero molto semplice e veloce, ma, ovviamente, i metodi cambiano in base alla tipologia di dispositivo utilizzato. Scopriamoli insieme.

Ecco come risolvere i problemi con Android

Partiamo subito dai device con sistema operativo Android, fornito dal colosso tech di Mountain View, Google. Per far sì che gli utenti sappiano che sono arrivati messaggi su WhatsApp o si sia in presenza di una chiamata o di una videochiamata persa, appare un pallino verde. Se si riscontrano problemi con quest’ultimo, bisogna eseguire delle operazioni.

La prima cosa da fare è entrare nelle impostazioni del device. Quindi, bisognerà cliccare sulla voce Notifiche, prima e su “Pallino di notifica su App“, poi per attivarlo. Se il problema dovesse persistere ecco che dovrete entrare nelle impostazioni di WhatsApp e cliccare su Altre opzioni per reimpostare le notifiche. Se tutto ciò non dovesse dare gli effetti sperati, non dovrete fare altro che disinstallare e reinstallare l’applicazione. Scopriamo, adesso, cosa fare con i device con sistema operativo Apple.

Hai un iPhone? Anche in questo caso c’é la soluzione giusta per te

In questo caso, il problema sta proprio nel dispositivo. Per porvi rimedio e risolverlo, bisogna entrare nelle Impostazioni del dispositivo, cliccare su WhatsApp, prima e su Notifiche, poi, per attivare il badge se non visibile o disattivarlo se non si vogliono ricevere notifiche. Fatto ciò, potrete avvalervi delle impostazioni di WhatsApp per ripristinare o meno tutte le notifiche.

Infine, se tutto ciò non dovesse bastare, come già accennato nel caso dei dispositivi Android, l’unica soluzione che resta è quella di disinstallare momentaneamente la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta per poi installarla nuovamente.