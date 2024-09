Blocco Gmail: come ripristinare l’account e recuperare tutte le e-mail

Ecco come ripristinare il proprio account Gmail, tornando a fruire di tutti i messaggi inviati e ricevuti.

Gmail è uno dei tantissimi servizi offerti da Google in maniera totalmente gratuita. Fa il paio con Drive, Calendar, Maps e tantissimi altri servizi sviluppati, gestiti ed offerti agli utenti del colosso tech di Mountain View. Come ben sapete Gmail consente di ricevere ed inviare email.

Purtroppo, però, molto spesso, accade che l’account venga bloccato per ragioni svariate e si finisce col perdere tutto. In pratica, non si potrà più fruire del proprio account né, tantomeno dei messaggi inviati e ricevuti. Ovviamente, quando accade una cosa del genere, gli utenti vanno completamente nel panico.

Non sanno che fare e, soprattutto, come poter riavere indietro il proprio account. Ecco che, però, viene in soccorso di questi la stessa azienda californiana con una guida al ripristino. Scopriamola insieme. Vi diciamo subito che si tratta di una operazione super semplice ed anche relativamente veloce.

Ecco come ripristinare il proprio account Gmail

Prima di procedere con la conoscenza dei passaggi che faranno tornare il sorriso agli utenti, vi diciamo subito che, se un account Gmail è bloccato, questi ultimi potranno comunque utilizzare tutti gli altri servizi del colosso tech. Non si bloccano tutti in contemporanea.

Torniamo, adesso, al nostro discorso. Un account può essere bloccato per diverse ragioni, ma, allo stesso tempo può essere ripristinato. Attenzione, però, perché c’è un limite massimo in cui si può operare: dopo la quinta volta gli dovrete dire addio definitivamente. Scopriamo i passaggi da compiere per riavere tra le mani il vostro account.

Poche e semplici mosse ed il gioco è fatto

La prima cosa da fare assolutamente è entrare all’interno della Console di Amministrazione Google. Entrate all’interno del menù e cliccate prima su Directory e, poi, su Utenti. Cliccate sul nome utente del quale volete ripristinare l’account e cliccate su Riattiva. In soli quindici minuti avrete nuovamente il vostro account attivo e fruibile. Se questo non fosse possibile, dovrete aspettare 24 ore per ripristinarlo.

Attenzione, però, perché vale comunque la regola, poc’anzi descritta delle cinque volte, ovvero, un account può essere ripristinato per un massimo di 5 volte in un anno. Infine, vi diciamo che questa procedura non è applicabile per tutti gli account, ma solo per quelli che gestiscono email oer scuole, aziende ed altri utenti business. Per tuti gli altri account, quelli comuni, servirà avviare le procedure di ripristino accedendo al proprio account, cliccando Inizia procedura di ricorso e seguire le istruzioni a schermo.