Hai comprato la TV nuova? Come configurare la smart TV in modo veloce

Se hai acquistato una nuova Smart Tv, ti spieghiamo come configurarla al meglio ed in maniera super veloce. Scopriamo cosa fare.

Le Smart Tv hanno preso il posto, negli ultimi anni, dei vecchi televisori a partire da quelli con l’enorme tubo catodico. Ve le ricordate? Si tratta di “televisori intelligenti” che consentono anche la connessione ad internet in modo che tutti gli utenti possano godere dei servigi della navigazione in rete e delle tantissime App presenti.

In particolar modo, quando si parla di applicazioni, si intendono quelle che consentono di ascoltare brani musicali e quelle che consentono di visionare contenuti multimediali in streaming sia gratuitamente sia dietro sottoscrizione e pagamento di un abbonamento, mensile o annuale che esso sia.

Tuttavia, però, esiste un problema fondamentale che va risolto assolutamente. Questo riguarda la configurazione ottimale dei televisori in questione in modo tale che si possa vedere tutto nelle migliori condizioni possibili. Vi abbiamo preparato una miniguida alle Smart Tv dei marchi più conosciuti. Scopriamo insieme cosa fare.

Smart Tv nuovo e problemi di configurazione: le operazioni sono semplicissime

Configurare questi dispositivi è semplicissimo e si possono collegare sia tramite cavo ethernet sia tramite Wi-Fi alla rete internet. Vogliamo partire con la nostra guida alla configurazione con gli Smart Tv prodotti dalla multinazionale sudcoreana Samsung. La prima cosa da fare è accenderla, impostare la lingua e se ci sono dispositivi collegati alla Tv, bisognerà selezionarli.

Ora, è il caso di attivare quella che è chiamata Modalità utilizzo intelligente. In questo modo sarà la Tv ad impostare sempre, in ogni situazione, audio e luminosità. Fatto ciò, collegate la Tv alla rete Wi-Fi, scegliendola ed inserendo la password. Accettate tutti i termini e le condizioni per poi loggarvi con il vostro account Samsung. Ora non vi resta altro da fare che fare il test del telecomando e sarete pronti all’uso.

Se hai acquistato un prodotto LG o Philips questo è il posto giusto

Nel caso in cui avete pensato di acquistare un Smart Tv LG, la procedura è molto simile. Basterà accenderlo, impostare la lingua e scegliere la tipologia di connessione, se con cavo o Wi-Fi. In quest’ultimo caso, sceglierete la linea giusta ed inserirete la password. Connettete gli altri dispositivi, effettuate la scansione dei canali ed accettate tutte le condizioni per poter utilizzare il vostro device.

Infine, ecco come configurare un Tv Philips. Accendetelo, entrate all’interno delle Impostazioni e cliccate su “Wireless e Reti”. Qui sceglierete tra quella con cavo o quella Wi-Fi, procederete alla connessione ed il gioco è praticamente fatto.