Fuori Tutto iPhone: da Unieuro lo sconto é pazzesco | Solo per pochi giorni

Se sei alla ricerca di un iPhone, Unieuro è il posto giusto per te. Bisogna sbrigarsi perché dura poco.

La grande catena di distribuzione di prodotti tech tutta italiana, Unieuro, ha messo su un evento promozionale da paura che vuole sorprendere tutti, ma proprio tutti. Già il suo titolo lascia presagire qualcosa di fantastico. Si chiama, infatti, “Settembre ti sorprende“.

La portata di questa promozione, disponibile sia online che all’interno di tutti i negozi della catena presenti sul territorio nazionale, si evince già dalla prima pagina del volantino in cui ben quattro prodotti sono presentati in forte sconto ed alcuni, tutti i PC, fissi o portatili che essi siano, danno diritto anche ad un rimborso.

Quest’ultimo può arrivare fino a 500 euro. Ciò ha solo una conseguenza: alcuni device in promozione saranno completamente regalati. Quello su cui vogliamo soffermarci, però, è l’attenzione posta sugli iPhone, gli smartphone dell’azienda di Cupertino, proprio nei giorni in cui arriverà la nuova generazione. Scopriamo le offerte su questi device.

Il primo device in offerta è l’iPhone 13

Gli iPhone, come ben sapete sono i device maggiormente apprezzati in tutto il mondo e sono anche quelli più acquistati ed utilizzati. La motivazione sta tutta nel fatto che sono dispositivi super performanti, affidabili e duraturi. Ecco che Unieuro approfitta che siano i device dei sogni di tutti per porli in offerta a dei prezzi stracciati.

Il primo iPhone di cui vogliamo parlarvi è l’iPhone 13 che, seppur presentato ed immesso sul mercato da Apple qualche anno fa, risulta essere comunque nuovo ed un attrattore enorme. La versione messa in offerta da Unieuro è quella base da 128 GB, con tecnologia di connessione 5G. Ha un display Super Retina XDR da 6,1”, chip A15 Bionico, doppia fotocamera posteriore da 12 MP ed una anteriore sempre da 12 MP. Il costo a cui è proposto è di 599 euro e si ha diritto anche ad un buono acquisto di 30 euro.

La vera chicca è lui: l’iPhone 15

Il secondo ed ultimo dispositivo Apple in promozione fa parte della generazione di iPhone presentata Los corso mese di settembre. Parliamo dell’iPhone 15 che è stato molto, ma molto apprezzato dagli utenti nonostante i problemi legati al sistema operativo di riferimento, iOS 17.

La versione proposta in promozione da Unieuro, anche in questo caso è quella base da 128GB. La tecnologia di connessione è quella 5G, mentre il Chip è l’A16 Bionic. Il display è un Super Retina XDR OLED da 6,1”. Il comparto fotografico è formato da due fotocamera principali posteriori con sensori rispettivamente da 48 e 12 MP. La fotocamera anteriore, quella per i selfie ha un sensore da 12 MP. Il suo costo? 799 euro. Infine, vi diciamo che, acquistando questo device, avrete diritto ad un buono acquisto da 60 euro.