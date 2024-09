TV smart: come sceglierla e quali sono le più vendute a settembre 2024

Di Smart TV ce ne sono tante in giro, ma saperle scegliere è fondamentale. Vediamo come fare ed i loro costi.

Le Smart TV, ormai, sono presenti in tutte le abitazioni delle famiglie italiane. Senza di esse non si potrebbero vedere più i canali con la nuova tecnologia del digitale terrestre. O meglio, ci sarebbe bisogno di un decoder per accedere alla loro visione.

In realtà, si necessita di un decoder anche nel caso in cui si possegga un TV smart un po’ datata. In più, grazie a questi dispositivi ed alla compatibilità con la connessione internet, si può avere accesso a tutte le piattaforme streaming presenti sul mercato.

Dato che sono tantissime le tipologie di questi device, c’è bisogno di sapere scegliere al meglio, di scegliere quella giusta. Ecco che, allora, vi abbiamo preparato una sorta di guida ai device migliori che risultano essere tra i più venduti in questo periodo. Partiremo da quelle più economiche fino ad arrivare alle più costose, scoprendone le caratteristiche.

Smart TV: ecco come scegliere quella giusta

Le televisioni smart differiscono tra loro per la tecnologia di retroilluminazione dello schermo. Ci sono quelle Led, le QLed e le OLED. Ovviamente, c’è da tenere in dovuta considerazione la loro dimensione in base alle esigenze della famiglia. Insomma, per sceglierle al meglio, bisogna tenere conto di alcuni parametri.

Tra le smart TV molto apprezzate per rapporto qualità prezzo c’è sicuramente la HISENSE 32A4FG. Ha schermo Led HD ed è compatibile con l’assistente vocale. Ovviamente, troverete le App di tutte le piattaforme sul mercato. Costa solo 156,93 euro. Altra Smart TV molto ricercata è la LG 32LQ63006LA che costa un po’ in più, 199 euro, ma è dotata di un processore A5 di quinta generazione e, dulcis in fundo, c’è l’Ai di LG ad attendervi. Scopriamo le altre Smart TV più ricercate.

Da LG a Samsung: il top del mercato

Continuiamo la nostra carrellata di Smart TV migliori e più acquistate in questo periodo. Partiamo subito dalla Samsung Neo QLED Serie QN700C 8K da 65”. In questo caso ci troviamo dinanzi ad un top di gamma, con la risoluzione massima possibile, compatibile con tutti gli assistenti vocali. Troverete, inoltre la tecnologia Dolby Atmos ed avrete un’esperienza di visione assurda con neri brillanti, colori ed ombre super nitidi.

Se, poi, siete amanti del Gaming, non potrete farvi sfuggire la LG OLED EVO Dynamic Serie C3 4K da 42”, con processore a9 gen6. Il pannello OLED è ottimizzato con tecnologia Dolby Visione e Dolby Atmos. Chiudiamo la nostra guida con il Samsung QE55QN94CATXZT, uno smart TV da 55”, con processore Neural Quantum 4K, Quantum Matrix, Dolby Atmos e OTS+. Ovviamente è compatibile con tutti gli assistenti vocali ed ha una particolarità. È presente un Hub per il Gaming.