Fitness 2.0: quali dispositivi ti occorrono per allenarti nel modo giusto

Quando ci si allena, al chiuso o all’aria aperta, ormai, non si può fare a meno dei dispositivi tech. Scopriamo quelli che servono maggiormente.

Sono tantissimi i cittadini che, ogni giorno, durante i momenti in cui sono liberi da impegni, si dedicano alle attività per il benessere psicologico e fisico. C’è chi si dedica a lunghe passeggiate, chi pratica Yoga, chi fa jogging, chi va in palestra. L’obiettivo comune, però, resta sempre quello di tenersi in forma, evitando la vita sedentaria che può portare ad incorrere in patologie anche molto gravi.

La stragrande maggioranza di coloro che pratica attività fisica, fa uso di dispositivi e gadget che tengono monitorati i parametri vitali. Insomma, tengono sotto controllo il loro stato di salute in ogni momento ed in particolar modo quando si è in movimento. Di questi device ne esistono tantissimi in giro.

Ce ne sono alcuni, però, che sono davvero indispensabili e nessuno dovrebbe farne a meno. Risultano essere di fondamentale importanza per allenarsi al meglio delle possibilità, tenendo sempre sotto controllo i propri parametri vitali. Scopriamo insieme quali sono e tutte le loro funzionalità.

Smartwatch: i gadget vitali

Sono tantissimi i gadget che consentono di ottenere risultati fantastici durante gli allenamenti. Ovviamente, ai primi posti ci sono gli smartwatch, da quelli Apple a quelli Samsung. A proposito di questi ultimi, è arrivato da pochissimo il Samsung Galaxy Watch 7 Ultra dal design rettangolare, in titanio e con certificazione militare.

Sfida qualsiasi temperatura dai 55° ai -20° centigradi. Inoltre, consente le immersioni fino a 100 metri ed è resistente fino ai 9000 metri sul livello del mare. Ha prestazioni assurde che offrono anche una autonomia di ben 100 ore. Tiene monitorati i parametri degli utenti e consente il tracciamento GPS. Il suo costo ruota intorno ai 600 euro. Attenzione, perchè, ovviamente, non finisce affatto qui.

Ciclocomputer, lanterne e borracce smart

Tra i migliori ciclocomputer in circolazione, non possiamo non menzionare il Garmin Edge 1050,che va messo sul manubrio della propria bicicletta. Grazie al Training Status, si possono tenere monitorate le prestazioni e le reazioni agli sforzi. inoltre, consente di conoscere in tempo reale la posizione degli altri ciclisti durante le uscite in gruppo. Inoltre, non possiamo non menzionare la Dynamo Lantern L10RH prodotta da Varta. Si ricarica grazie al connettore USB-C e fornisce luce girando la manovella posta alla sua base.

Basta un minuto di ricarica manuale per avere 10 minuti di luce. Infine, vi presentiamo Hidrate Spark Steel Smart Water Bottle, una borraccia smart, dal costo di soli 79,99 euro che è sì una bottiglia riutilizzabile, ma offre un servizio fondamentale durante l’attività fisica. Infatti, monitora il fabbisogno di liquidi e la frequenza di liquidi bevuti. Si collega allo smartphone tramite Bluetooth ed avvisa quando c’é necessità di bere.