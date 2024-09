WhatsApp ci spia: non devi spegnere solo il microfono ma anche quest’altra funzione | Fallo subito

WhatsApp, purtroppo, spia tutti gli utenti e non solo col microfono. Scopriamo come fa e cosa disattivare.

La piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta è quella maggiormente scaricata ed installata e, ovviamente, utilizzata in tutto il mondo. A qualsiasi ora del giorno e della notte, infatti, gli utenti inviano messaggini ai propri amici e parenti e restano in comunicazione con questi. Sin dal suo arrivo, ha avuto un enorme successo.

Quest’ultimo è dovuto al fatto che, ogni giorno, in maniera costante, gli sviluppatori sono al lavoro per metter su degli aggiornamenti che possano andare a migliorare la qualità della fruizione della piattaforma e, ovviamente, a tenere alta la guardia circa la tutela della privacy e della sicurezza degli utenti.

Proprio a riguardo della privacy, però, c’é qualcosa di WhatsApp che bisogna assolutamente sapere. Ebbene sì, avete capito benissimo. Questa App tanto amata, finisce con spiare tutti gli utenti, voi compresi, attraverso il microfono, ma non è finita qui. C’é qualcos’altro che porta avanti le sue attività di spionaggio. Scopriamolo insieme.

WhatsApp, oltre il microfono devi spegnere anche questo

Il microfono dello smartphone è, da sempre, il principale indiziato tra quelli che mettono in secondo piano la privacy degli utenti. Anche su WhatsApp è così, infatti, i possessori di smartphone vengono “spiati” sempre e le App sono costantemente in loro ascolto. Purtroppo, però, non c’é soltanto il microfono a far danni.

C’é anche qualcos’altro e tutto avviene a causa delle autorizzazioni fornite dagli utenti all’atto dell’installazione di una applicazione sui lor dispositivi, WhatsApp compresa. Attenzione, però, la soluzione è a portata di click e ve la offre la stessa piattaforma di messaggistica. Vediamo di quale hardware si tratta e, soprattutto, come disattivarlo.

Disattiva subito il microfono ed il suo fedele compagno: difenditi così

Quando si concedono le autorizzazioni alla piattaforma di messaggistica di Meta, oltre il microfono, c’é anche un’altra protagonista. Parliamo della fotocamera. Entrambi sono sempre lì, pronti a piare, movimenti e parole dette. Prima di scoprire come disattivarli, capiamo come riconoscere la loro attività. Per farlo, bisognerà entrare all’interno dell’App, nella sezione “Impostazioni“. Scrollate sino a “Privacy” ed al suo interno cliccate su “Autorizzazioni utilizzate nelle ultime 24 ore“.

Qui riuscirete a capire quando il microfono e la fotocamera siano state utilizzate da WhatsApp e se si sono stati dei movimenti sospetti. Ora, è arrivato il momento di scoprire come “farli fuori“. Entrate all’interno della sezione Sicurezza e privacy delle Impostazioni dello smartphone. Qui troverete “Microfono” ed anche “Fotocamera“. per entrambe, ricercate WhatsApp e scegliete l’opzione “Consenti solo mentre l’app è in uso“.