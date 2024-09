Oppo Watch X: come funziona e quanto costa il nuovo dispositivo da polso

Finalmente è arrivato il nuovo wearable Oppo ed è fantastico: scopriamone insieme caratteristiche e costi.

Gli smartwatch, così come gli smartphone, ormai, sono diventati dei dispositivi, degli strumenti indispensabili nella vita quotidiana degli utenti di tutto il mondo. Si va alla ricerca di quello migliore, di quello che maggiormente si adatta alle proprie esigenze. Ovviamente, si da un occhio anche a quelli che sono i costi di acquisto.

Questi ultimi devono essere rapportati a quella che è la qualità offerta e, soprattutto, alle loro caratteristiche ed alle loro funzionalità. Molto spesso, chi è fedele ad un marchio lo resta per qualsiasi prodotto tecnologico da acquistare. Pensiamo, ad esempio, ai fan di Apple che mai acquisterebbero un device indossabile ad altro marchio.

Tuttavia, adesso è arrivato un nuovo smartwatch che potrebbe fa cambiare idea a moltissimi. Parliamo del nuovo indossabile di Oppo, una delle aziende cinesi più importanti che è ben conosciuta nel settore dell’elettronica di consumo. Scopriamo insieme le caratteristiche di questi nuovi smartwatch. Conosceremo anche il loro costo.

Oppo Watch X: un dispositivo splendido

Per spiegare al meglio questo device indossabile, bisogna assolutamente partire dal suo design che è davvero pazzesco. Non si tratta, infatti, di un smartwatch dalle forme squadrate, ma ha forme curvilinee, eleganti. La cassa è totalmente in acciaio e misura ben 46 millimetri. Inoltre, è spesso solo 13 millimetri. Il display è un AMOLED dalle dimensioni di 1,43”.

Il vetro che lo protegge è uno zaffiro ed è super resistente a urti e graffi di ogni genere ed entità. Pensate che, come citato da gqitalia.it, si tratta di uno smartwatch che può accompagnare gli utenti anche nelle attività sportive all’aperte, compresi sport più stressanti come il tennis o il calcio, per citarne alcuni. Le sorprese, però, non finiscono assolutamente qui.

Caratteriste tecniche e costi di un device assurdo

Entriamo maggiormente nel dettaglio e vi informiamo che questo device può vantare ben due processori di cui uno è il Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 che consente di ottenere anche un risparmio energetico enorme. Il chip a corredo lavorerà senza consumare energia e terrà monitorati tutti i parametri degli utenti, dalla qualità e durata del sonno, al ritmo e alla frequenza cardiaca.

Potrete contare su ben 2 GB di Ram e su 32 GB di memoria interna. ovviamente, è dotato di tecnologica Wi-Fi, di quella Bluetooth ed anche di quella NFC che vi consentirà anche di pagare i vostri acquisti all’interno dei negozi fisici e dei supermercati. Il costo consigliato dall’azienda è di circa 330 euro, ma, al momento, potrete ottenerlo ad un prezzo inferiore: parliamo di 280 euro.