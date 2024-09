Modelli Oppo con super Batteria: ricarica completa dello smartphone in pochi minuti

La notizia migliore di queste ultime ore riguarda Oppo ed alcuni suoi device con batterie super potenti e che si ricaricano in pochi minuti. Scopriamoli.

In un mondo in cui gli smartphone sono diventati strumenti indispensabili sia per lo svago che per il lavoro, essere in possesso di device del genere con batterie super performanti è diventata prerogativa fondamentale per non imbattersi in batterie che si scaricano velocemente e che lasciano a piedi nel bel mezzo della giornata.

Quest perché si affrontano numerosissime telefonate e si è sempre connessi ad internet sia per fare ricerche online che per utilizzare le varie piattaforme che vengono offerte dal mercato, da quelle Social a quelle di messaggistica, passando, ovviamente, a quelle che fungono da navigatore o offrono contenuti in streaming in maniera gratuita o tramite sottoscrizione di un abbonamento.

Sono applicazioni “pesanti” che finiscono col succhiare energia dalla batteria che, di conseguenza deve essere ricaricata al più presto. Purtroppo, però, nonostante sia arrivata una tecnologia che consente di ricaricarle in modo veloce, fino ad ora, non c’era un solo device che riusciva a ricaricarsi in pochissimi minuti. Ora c’é ed è firmato Oppo.

Oppo la spara grossa: i suoi smartphone si ricaricano in pochi istanti

Il colosso tecnologico cinese ha messo su ben tre smartphone che fanno al caso di chi ha necessità di smartphone che non si scaricano mai e che si possono ricaricare in pochi minuti per poterli sempre avere al proprio fianco. Il primo di questi è, senza ombra di dubbio, Oppo Reno 11F 5G. Si tratta di un device già acquistabile dall’inizio di questo 2024.

Il suo costo si aggira intorno ai 260 euro. Ovviamente, il suo punto di forza, non poteva essere altrimenti, è la batteria da 5000 mAh che è garantita dall’azienda ben 4 anni. In pratica, in questo periodo, nel caso in cui doveste notare dei problemi, Oppo ve la sostituirà gratuitamente. Infine, vi diciamo che è compatibile con ricarica veloce da 67 watt. Attenzione, però, perché non è finita qui.

Oppo A18 e Oppo Reno12 Pro 5G: due smartphone assurdi

Partiamo subito dall’Oppo A18 che è un device low cost, ma che saprà darvi tantissime soddisfazioni. Anche in questo caso, si noterà una batteria da 5000 mAh che saprà farsi rispettare anche quando tutte le sue componenti saranno in attività. Infine, vogliamo parlarvi di uno dei dispositivi top di questa azienda cinesi che, ormai, p conosciuta in tutto il mondo.

Parliamo dell’Oppo Reno12 Pro 5G. Qui il prezzo sfiora i 550 euro, ma c’é da dire che li valga tutti, ma proprio tutti. Anche su questo device è implementata una batteria da 5000 mAh che, però, rispetto agli altri device presentati, ha una caratteristica fondamentale: riesce a ricaricarsi in pochissimi minuti grazie alla ricarica veloce da ben 80 watt.