iPhone 16, tutto pronto per il lancio: segna la data della presentazione sul mercato

Mancano pochissimi giorni e, finalmente, la nuova generazione di iPhone sarà presentata e lanciata sul mercato. Scopriamo quando avverrà.

Dopo tantissimi mesi di attesa, finalmente, si potrà toccare con mano quello che, ormai, è diventato lo smartphone più desiderato dell’anno. Come ben sapete, infatti, le indiscrezioni sulle generazioni future dei melafonini, iniziano poche settimane dopo la presentazione che, come di consueto, arriva nel mese di settembre.

Diventano, poi, via via, sempre più insistenti e si finisce, così, con conoscere design, colorazioni nuove e componenti hardware già agli inizi dell’anno. Poi, con la WWDC annuale che avviene a Cupertino nel mese di giugno, tutto appare molto, ma molto più nitido. In questa occasione, poi, viene presentato anche il nuovo sistema operativo.

Possiamo dire che sia per quanto riguarda quest’ultimo che gli iPhone, si sia finalmente cambiata rotta e ci si è asciati alle spalle i problemi che li hanno interessati sin dallo scorso mese di settembre. Ora, è finalmente a vota di iPhone 16 in tutte le sue varianti e sarà seguito da iOS 18. Entrambi rappresenteranno la vera e propria rivoluzione dell’ecosistema Apple. Scopriamo la data del loro arrivo

iPhone 16 è finalmente realtà: manca pochissimo

In questi mesi, sin dallo scorso mese di ottobre, si è parlato moto degli iPhone 16 e delle versioni che sarebbe arrivate. Qualche leakers ha fatto cilecca poiché ci si è ritrovati di fronte a fatto che non ci sarebbe stata la versione Pro Max, ed invece, ci sarà e come, e sarà qualcosa di davvero fantastico. Inoltre, poi, come non menzionare l’Intelligenza Artificiale Apple.

Apple Intelligence, è questo il suo nome, è pronta ad invadere tutte e applicazioni e e funzionalità rivoluzionando tutto. Gli utenti non stanno più nella pelle ed ora, a brevissimo, potranno, finalmente, vedere il loro sogno realizzato, tangibile. Si tratta di attendere solo pochissimi giorni ancora. Scopriamo quando arriverà.

The iPhone 16 is coming on September 9. And you should be excited. Because it’s going to be Apple’s biggest release with iOS 18. 10 features you have to know: pic.twitter.com/TzVVDWt4le — Ihtesham Haider (@ihteshamit) August 29, 2024

Gli iPhone 16 arriveranno il 9 settembre

La notizia è quella che fa fare i salti di gioia a tutti. In realtà, in prima battuta l’azienda di Cupertino aveva pensato al 10 di settembre. Come ben sapete, non prenderà mai in considerazione l’11 di questo mese a causa dell’attentato avvenuto alle Torri Gemelle nel lontano 2001 e che ha mietuto numerosissime vittime.

Ecco che, finalmente, il 9 settembre, si potrà seguire il keynote durante il quale verranno presentate al mondo tutte le nuove caratteristiche rivoluzionare di iPhone 16 e sin dal giorno seguente potranno partire i preordini da parte di tutti.