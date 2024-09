Cuffie Dyson, non per tutti: perché sono così speciali da costare 499€

Le cuffie prodotte da Dyson sono una vera rarità, ma il loro costo è molto alto. Scopriamo insieme i motivi.

Le cuffie sono ritornate di moda. Fino ad ora, a farla da padroni sono stati gli auricolari, prima quelli che si collegavano ai device tramite cavetti , poi, quelli wireless e Bluetooth. La motivazione principale che ha portato gli utenti a preferire questi ultimi è la loro praticità.

Sono di dimensioni piccolissime, possono essere tenuti in tasca e, soprattutto, non bisogna preoccuparsi del fatto che il filo si attorcigli su se stesso. Da un po’ di tempo, però, agli auricolari, stanno facendo eco nuovamente le cuffie.

In giro si vedono sempre più utenti con cuffie anche molto vistose. Questi gadget consentono di avere una qualità del suono migliore e, inoltre, isolano maggiormente dai rumori. Tra le varie cuffie, ci sono quelle Dyson che costano ben 499 euro e non tutti possono permettersele. Scopriamo il motivo del loro costo alto.

Cuffie Dyson OnTrack: un device da paura a costi alti

Le cuffie Dyson offrono un’esperienza di ascolto paradisiaca. Non conoscono ostacoli. Qualsiasi piattaforma che offra contenuti multimediali in streaming è compatibile con queste cuffie che, inoltre, non temono alcun genere musicale, dal jazz alla musica classica, passando per la disco, la trap ed il rap.

Inoltre, poi, agli orecchi attenti, non sfuggiranno i suoni prodotti dai singoli strumenti durante un brano. Per quanto riguarda le telefonate, queste risulteranno dal suono pulito, grazie alla tecnologia implementata che consente la cancellazione del rumore. L’unico neo, per molti utenti, è il costo.

Cancellazione del rumore e personalizzazione infinita

Quando si parla di cancellazione del rumore, si fa riferimento a questa tecnologia nel momento in cui si è all’ascolto, ma dovete sapere che i rumori vengono eliminati quasi del tutto anche quando le si indossa. Si tratta di dispositivi performanti che consentono un ascolto continuo per ben 55 ore. Il loro peso è ben distribuito e non ha conseguenze sulla testa di chi le indossa. Si collegano all’App dedicata che offrirà aiuto, ad esempio, nel momento in cui il volume risulta essere troppo alto.

Grazie ai sensori, quando vengono rimosse, il suono si mette in pausa. Ci sono i pulsanti di accensione e spegnimento e quello Play/Pausa. Le colorazioni, tutte fantastiche, vanno dal CNC Aluminium al CNC Copper, passando per il Ceramic Cinnabar ed il CNC Black Nickel. Dyson, poi, offre tanta personalizzazione e fa sapere che tutto può essere miscelato, dai cuscinetti alla copertura visibile dall’esterno. Infine, nella confezione troverete il cavo di ricarica ed una pratica custodia.