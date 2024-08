Trova numero di cellulare: hai ricevuto una chiamata e vuoi risalire a chi l’ha fatta? Ecco come fare

Ricevere telefonate da numeri sconosciuti è sempre più frequente. Dovete sapere, però, che è possibile risalire al proprietario. Scopriamo come.

A chi non è mai capitato di ritrovarsi con una chiamata persa ricevuta da un numero sconosciuto, sia esso di rete fissa che di rete mobile. Ovviamente, la curiosità di tutti è quella di sapere chi si cela dietro quel numero. Il metodo più semplice, potrebbe essere quello di provare a telefonare nuovamente a quel numero e scoprirlo.

Purtroppo, però, potrebbe trattarsi di una truffa o di un numero aziendale che non è abilitato a ricevere chiamate. Ecco che, però, arrivano in soccorso degli utenti dei metodi efficacissimi per risalire all’intestatario della numerazione chiamante. Si tratta di portali, molto intuitivi e semplici da utilizzare. Attenzione, però, perché questi servizi si differenziano a seconda della tipologia di numero.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Se la numerazione è di rete fissa, ci sono dei metodi ben precisi che sono diversi da quelli che dovranno essere utilizzati per scoprire a chi appartiene un numero di cellulare che vi ha contattato. Scopriamoli insieme.

Se ti ha chiamato un numero fisso ecco come scoprire l’intestatario

Prima di scoprirlo, però, c’é da dire che, oggi, grazie a Google, gli smartphone Android riconoscono le numerazioni appartenenti alle aziende. Se, però, il nome non appare, ecco che bisogna iniziare la ricerca. In caso di numeri di rete fissa, viene in soccorso uno strumento online. Parliamo di Pagine Bianche che, in precedenza, era solo cartaceo.

Si può effettuare la ricerca da numero. Una volta immesso, vi apparirà il nominativo dell’intestatario con l’indirizzo preciso e la città. Insomma, è una procedura molto semplice. Inoltre, potrete affidarvi anche a True Caller sia tramite sito web che tramite App, iOS e Android. Anche in questo caso basta inserire il numero ed appariranno magicamente tutte le info associate. Scopriamo, adesso, il metodo per i numeri di cellulare.

Numero di cellulare di cui scoprire l’intestatario: i metodi sono diversi

Uno dei servizi pensate per questa tipologia di ricerca è Tellows. Si tratta di un portale web, con a corredo anche un’App per tutti i cellulari, con un enorme database. Una volta immesso il numero, questo saprà darvi tutte le informazioni possibili anche grazie alle recensioni effettuate dagli utenti. Saprete anche se si tratta di un numero spam.

Altro servizio importante è: Chi sta chiamando. Si tratta di una valida alternativa a Tellows e funziona praticamente allo stesso modo. Infine, vi diciamo che, quando si tratta di numeri di cellulare, può venirvi incontro anche WhatsApp. Ebbene sì, avete capito benissimo. Basterà salvare il numero in rubrica, aprire la piattaforma, avviare una nuova chat con quel numero e si potranno vedere nominativo e immagine del profilo.