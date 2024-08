Screenshot storie Instagram: quando si possono fare e che messaggio arriva all’autore della storia

Ci sono casi in cui si possono fare degli screenshot alle Storie di Instagram. Scopriamo il messaggio che arriva agli utenti che le hanno condivise.

Instagram è la piattaforma social di proprietà di Meta che consente di condividere foto, video, Reels, Storie. Ovviamente, non si è obbligati a farlo e si può creare un account soltanto per visionare i contenuti multimediali condivisi da altri utenti, interagire con questi attraverso cuoricini e commenti e interagire in privato con amici, parenti e conoscenti.

Nel corso del tempo, però, capita che ci si imbatti in un contenuto troppo bello che si vorrebbe tenere per sé. Purtroppo, però, Instagram non permette di scaricare nulla, al massimo consente di salvarli inserendoli all’interno dei preferiti. Ecco che si ricorre alla realizzazione di screenshot nel caso di Foto o Storie belle.

Ricordiamo che queste ultime scompaiono dopo 24 ore al pari degli stati di WhatsApp e di Facebook. Cosa è e, soprattutto, come fare uno screenshot è cosa risaputa, ma quando se ne può realizzare uno su Instagram? Inoltre, che tipo di messaggio arriva all’utente che ha condiviso la Storia? Scopriamolo insieme.

Screenshot Storie IG: ecco quando farlo e quali conseguenze ci sono

Su Instagram si può realizzare uno screen di tutto ciò che è visibile, dalle foto, alle conversazioni private fino alla Storie condivise dagli utenti. Insomma, si può conservare tutto. Ovviamente, quando si parla di una Stria, c’é bisogna di fare in fretta dato che girano sempre di continuo e si potrebbe perdere quella desiderata.

Certo, se dovesse passare avanti prima di realizzare lo screenshot, potrete sempre tornare indietro e ripetere la procedura. Quello che, però, ci interessa è capire se ci sono conseguenze legate alla cattura della schermata. O meglio, interessa sapere se, quando si fa uno screenshot ad una Storia, Instagram invia una notifica all’utente che l’ha condivisa. Pronti a scoprirlo insieme a noi?

Messaggio all’utente che avvisa dello screen alla sua Storia

Possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che questo è il dilemma di moltissimi utenti nel mondo. Magari questi hanno il desiderio di tenere un ricordo di un altro utente, ex fidanzato o ex fidanzata, ma non vogliono che questi lo sappia. Ebbene, la risposta al quesito: “Instagram invia messaggi dopo lo screenshot della Storia?“, è molto semplice.

La risposta è: No. Ebbene sì, avete capito benissimo. Instagram non invierà alcun messaggio a nessuno. Gli utenti non sapranno mai che avete effettuato uno screen della loro Storia IG, ma, allo stesso tempo, dovete sapere che la piattaforma tiene traccia del vostro passaggio, conteggiando il vostro account tra quelli che hanno visionato la Stria in questione.