iPhone a rate: quali siti accettano anche la Postepay Evolution per pagamenti rateali

Acquistare un iPhone a rate è il sogno di tantissimi utenti, ma solo alcuni siti accettano la PostePay Evolution. Scopriamo quali sono.

Gli iPhone sono gli smartphone maggiormente apprezzati e desiderati in tutto il mondo. Anzi, potremmo anche dire, senza timore di essere smentiti, che questi piccolissimi, ma potentissimi dispositivi siano anche quelli più acquistati ed utilizzati dagli utenti. Ovviamente, anche in Italia capita lo stesso.

Sta prendendo piede, poi, una abitudine che ha come protagonista principale l’acquisto a rate mensili di questi dispositivi. Per accedere a questa possibilità, c’é bisogno di essere in possesso di una carta di credito o di debito associata ad un conto corrente. Di offerte ce ne sono diverse ed alcune consentono, addirittura, di non pagare alcun interesse sulla rateizzazione scelta.

C’è una tipologia di finanziamento molto utilizzata ultimamente nel nostro Paese che è quella che si avvale della tecnologia di Klarna. Questo servizio accetta carte dei circuiti Visa, Mastercard ed anche American Express. Quindi, di conseguenza, dato che appartiene al circuito Mastercard, accettano anche la PostePay Evolution come carta di credito.

Pagamenti rateali online: paga il telefono con la tua PostePay Evolution

Questa carta è una prepagata ed anche ricaricabile, dotata di codice IBAN e che consente, come ben sapete, di ricevere ed effettuare bonifici, anche istantanei. Ovviamente, per il suo tramite, si possono anche effettuare pagamenti all’interno dei negozi fisici ed online. In più, come già visto in precedenza, da access anche alla rateizzazione dei pagamenti.

Grazie ad essa, quindi, sarà possibile acquistare il telefono dei sogni, pagandolo in piccole e comode rate. Purtroppo, però, alcuni siti non accettano questa carta per i pagamenti rateali. Scopriamo, insieme, le motivazioni legate a questa loro decisione e quali, invece, sono i siti che la accettano.

Non tutti i siti web accettano la PostePay Evolution come strumento di pagamento a rate

La notizia non è affatto delle migliori, in particolar modo per quanti sono in possesso soltanto di questa tipologia di carta. Come ben sapete, prima di procedere all’accettazione del finanziamento, le società che lo propongono iniziano le loro indagini per comprendere quanto il cliente sia affidabile. Terminate queste, prendono la loro decisione.

Può essere favorevole o meno, ma, nella maggior parte dei casi, quando si ritrovano dinanzi una PostePay Evolution, rifiutano il finanziamento, la rateizzazione, poiché questa carta non è ritenuta affidabile come le altre. Il nostro consiglio, prima di procedere a qualsiasi acquisto a rate online, è quello di verificare se il sito in questione la accetti o meno.