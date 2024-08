Pulire lo schermo del Cellulare é semplicissimo: puoi dire Stop per sempre alle ditate | Guarda com’è facile

Pulire lo schermo del cellulare dalle ditate è possibile ed anche super facile. Scopriamo come fare.

Gli smartphone sono diventati, ormai, i fedeli compagni di viaggio della stragrande maggioranza degli utenti di tutto il mondo. Sono sempre con loro e, soprattutto, vengono utilizzati a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ciò avviene perché c’è un universo enorme di applicazioni da utilizzare.

Si è sempre iper connessi e si comunica con altri utenti in qualsiasi posto questi si trovino. Lo si fa in tempo reale attraverso le varie piattaforme di messaggistica o quelle social. Grazie a queste ultime, poi, si possono condividere i propri stati d’animo attraverso foto, video, pensieri e divagazioni.

Di applicazioni di cui parlare ce ne sarebbero ancora tantissime e la lista sarebbe troppo lunga. Quel che è certo è che ogni volta che si utilizzano questi dispositivi torna prepotentemente un problema. Parliamo delle impronte digitali che vanno a sporcare tutto lo schermo degli smartphone. Per fortuna, però, c’è un rimedio efficacissimo preso in prestito dalle pulizie domestiche.

Il rimedio contro le impronte è molto semplice

La semplicità salverà il mondo e lo farà anche in questo caso. Il rimedio di cui vogliamo parlarvi è largamente utilizzato per le faccende domestiche in casa. In particolar modo, questo viene utilizzato per pulire tutti i vetri e tutti gli specchi presenti nei vari ambienti delle abitazioni italiane.

Grazie ad esso, infatti, non solo si vanno a rimuovere le impurità, lo sporco e le impronte digitali, ma queste ultime, addirittura, non attecchiranno più sulla superficie pulita. Ebbene sì, avete capito benissimo: andiamo a scoprire come fare per preparare questo intruglio magico che vi svolterà la vita.

Sapone e brillantante: il rimedio passo dopo passo

Per preparare l’intruglio con il quale pulire gli schermi dei cellulari, serviranno pochi, anzi, pochissimi ingredienti che, tra le altre cose, sono presenti all’interno di tutte le abitazioni italiane. Quindi, possiamo anche dire che si tratta di un rimedio a costo zero. La prima cosa di cui si avrà bisogno è uno spruzzino vuoto e ben pulito. Se non lo avete in casa, potrete acquistarlo a pochi centesimi in qualsiasi negozio di casalinghi.

Iniziamo, adesso, con gli ingredienti. Sono ben tre ed il primo di questi è l’acqua. Questa deve essere inserita all’interno del flaconcino e deve essere tiepida. Prima, però, va inserito mezzo cucchiaio di brillantante per lavastoviglie e mezzo cucchiaio di sapone per piatti. Fatto ciò, dopo aver inserito tutto e tre gli ingredienti, miscelateli per bene, spruzzateli su di un panno asciutto e andate a pulire lo schermo del vostro cellulare. Le macchie spariranno e, come per magia, non si formeranno mai più.