Conosci Google Cast? Che cos’é e come funziona questa utilissima app

Sapete cosa è l’applicazione Google Cast e, soprattutto, conoscete il suo funzionamento? Scopriamolo insieme.

Google, il colosso tech di Mountain View, è sempre pronto a stupire gli utenti di tutto il mondo. Questa volta lo ha fatto con un’applicazione quasi invisibile, ma che consente di ottenere il massimo da tutti i propri device. In realtà, non si tratta propriamente di una novità, bensì di una vecchia, anzi, vecchissima conoscenza degli utenti.

Ebbene sì, avete capito benissimo, questo strumento, super performante, è ben conosciuto da tutti, ma sotto un altro nome. O meglio, era conosciuto sotto altro nome fin a pochissimi mesi fa. Infatti, a maggio scorso, l’azienda ha deciso di ribattezzarlo, dando ad esso, nuovamente oseremmo dire, il nome Google Cast.

Certo, potrebbe sembrare un cambiamento di poco conto, ma, in realtà, non è assolutamente così. Sono in molti, infatti, che credendo che non ci sia nulla più da conoscere ed imparare, utilizzano questo servizio in maniera completamente errata. Scopriamo, allora, nel dettaglio di cosa si tratta e, soprattutto, come funziona.

Da Google Cast a Chromecast Built In e ritorno

In effetti, agli occhi di tutti, quello che balza alla mente è che Google Cast era il vecchio nome di Chromecast. Ora, però, Google ha deciso di tornare alle origini. Come ben sapete, Google Cast consente di far sì che l’audio, ma anche il video, possa essere trasferito da uno smartphone o un tablet Android verso una Smart Tv.

Insomma, in questo modo, tutto ciò che viene riprodotto sui device mobili, si potrà vedere su uno schermo più grande. Il funzionamento è molto, ma molto semplice. Bisogna partire, però, da un unico presupposto, ovvero che entrambi i dispositivi siano compatibili con l’applicazione Google Cast. Vediamo come utilizzare il servizio.

In yet another naming shuffle from Google, it looks like ‘Chromecast Built-In’ is going away in favor of ‘Google Cast’ for televisions. https://t.co/Gtp99ap1gv pic.twitter.com/RTE7RtMUf7 — Chrome Unboxed (@chromeunboxed) May 27, 2024

Ecco come utilizzare Google Cast

Fruire dei servigi di questa applicazione che potremmo definire “invisibile” è davvero molto, ma molto semplice. Dopo essersi sincerati della compatibilità dei dispositivi, bisogna collegare questi ultimi alla stessa connessione. Fatto ciò, quando inizierete la riproduzione di un contenuto su un dispositivo mobile, apparire, in basso, l’icona di uno schermo con il simbolo del Wi-Fi.

Cliccandoci su, andrete a chiedere di trasmettere quel determinato contenuto sul dispositivo con schermo più grande, uno Smart Tv, ad esempio. Attenzione, però, perché c’é un altro requisito da soddisfare. In pratica, non solo devono essere connessi alla stessa rete, ma la compatibilità deve sussistere anche per le App da cui vorrete trasmette un brano musicale, un video, un film o una serie tv.