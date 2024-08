WhatsApp: come leggere i messaggi eliminati dai telefoni Android | Ora lo fanno tutti

Tutti gli utenti di WhatsApp, adesso, stanno utilizzando un trucco che, fino a poco tempo fa, era segreto per leggere i messaggi eliminati. Scopriamolo.

WhatsApp, come ben sapete, è la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo. Si tratta di un dato di fatto perché, carte alla mano, risulta avere il numero di utenti con account attivi più elevato tra le tante applicazioni che offrono gli stessi servizi. Il suo successo sta nel fatto che, in maniera costante, offre numerosissimi aggiornamenti.

Questi ultimi vanno a migliorare l’esperienza di utilizzo degli utenti e, soprattutto, gli sviluppatori lavorano a qualcosa di molto, ma molto importante che sta a cuore a tutti. Parliamo della tutela della privacy e della sicurezza di chi frequenta abitualmente la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta.

Ovviamente, sono tenuti sotto controllo anche tutti i loro dati, in special modo quelli sensibili. Gli utenti conoscono, più o meno, tutte le funzionalità che arrivano a iosa ogni mese. Alcune, però, restano completamente segrete. Una di queste riguarda i messaggi cancellati e la loro lettura. Per fortuna, però, alcuni utenti, anzi, molti l’hanno scoperta e la stanno utilizzando. Scopriamola.

Ritrovarsi con, all’interno di una chat, singola o di gruppo che essa sia, dei messaggi cancellati è una delle cose più brutte che possa capitare. In realtà, potremmo dire che sia altamente fastidiosa dato che, poi, il pensiero va sempre lì, a cosa poteva esserci scritto, a cosa quell’utente avrebbe voluto dirci per poi, magari, pentirsene.

Per fortuna, però, adesso non ci saranno più segreti. Infatti, qualsiasi messaggio che risulti cancellato all’interno di una chat, potrà essere letto. Ebbene sì, avete capito benissimo. Dovete sapere, inoltre, che lo si può fare in pochissimi e semplicissimi passi, senza alcuna fatica. Pronti a scoprire cosa vi nascondono i vostri contatti?

Il procedimento per leggere i messaggi è solo per device Android

Leggere i messaggi che appaiono come “cancellati definitivamente” in una delle tantissime chat di WhatsApp è molto, ma molto semplice. Come abbiamo, però, già avuto modo di specificare, si tratta di una possibilità riservata solo agli utenti in possesso di un dispositivo Android. La prima cosa da fare è entrare all’interno delle Impostazioni dello smartphone.

Fatto ciò, bisognerà scegliere il menù “Notifiche” e cliccare su “Impostazioni avanzate“. Nella schermata che vi si aprirà, dovrete scegliere, per poi attivarla, la funzionalità “Cronologia Notifiche“. Ecco che, ogni volta che vi ritroverete dinanzi ad un messaggio cancellato in una chat di WhatsApp, vi basterà entrare, seguendo lo stesso percorso appena elencato, in cronologia notifiche e leggerli uno ad uno.