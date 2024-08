Novità iPhone: arriva lo smartphone pieghevole | Segna questa data

C’è una novità fantastica che riguarda gli iPhone e che ha fatto sognare in tanti. Arriva il primo pieghevole della storia: scopriamolo.

La notizia dell’arrivo di un iPhone pieghevole ha praticamente fatto volare con la fantasia tantissimi utenti che ne erano alla ricerca da molto tempo. Diciamoci la verità, è il sogno di tutti e lo si sta attendendo da tanti, troppi, anni ormai. Poco tempo fa, poi, addirittura si parlava di una sua prossima uscita.

Notizia che, ovviamente, stando a ciò che è tangibile, si è rivelata non veritiera. Ora, però, le cose stanno cambiando ed Apple è a lavoro per fare sì che il sogno di tutti si realizzi ed anche nel più breve tempo possibile. L’azienda di Cupertino deve riscattarsi da ciò che è accaduto nell’ultimo periodo sin dall’arrivo di iOS17.

Come ben ricorderete, ci si è trovati di fronte a bug, vulnerabilità che hanno fatto penare e protestare gli utenti, anche quelli che avevano da poco acquistato uno dei device dell’ultima generazione di iPhone. Per non parlare, poi, del primo trojan bancario della storia per iOS. Per fortuna, però, tutto è ritornato, non senza difficoltà, alla normalità ed ora la notizia che arriva spiazza davvero tutti.

Ecco il primo pieghevole della storia di iPhone

Non si tratta del primo pieghevole della storia di Apple dato che, come ben sapete, di dispositivi Aziendali che possono essere piegato, ce ne sono davvero tanti. Pensiamo, ad esempio, ai MacBook Air e Pro che ci sono in giro e che, di anno in anno, subiscono delle.kodifiche migliorativi che li rendono i migliori Pc in circolazione.

Si tratta, invece, di un primo iPhone pieghevole che si potrà aprire e chiudere come un Razr di Motorola o un Galaxy Flip, ad esempio. Non si chiuderà o aprirà a libro come i fold. Alcune sue caratteristiche, appena trapelate, lasciano intendere che si tratterà di un device davvero importante. D’altronde Apple ci ha abituati ad avere prodotti al top anche se con ritardo rispetto ai suoi competitor. Vediamo le caratteristiche.

Tornano rumors su iPhone pieghevole, online nuovo brevetto. Indiscrezioni sul modello “Flip” che potrebbe arrivare nel 2027 pic.twitter.com/zb3rNEJgVI — fra2DZero (@fra2DZero) July 19, 2024

l’iPhone Flip sarà un dispositivo avanzato e performante

Le notizie che arrivano in queste ultime ore fanno sperare in un device assurdo che, ovviamente, avrà due schermi, quello esterno e quello interno, entrambi utilizzabili dagli utenti. Le informazioni che arrivano adesso, provengono da noti leakers molto attendibili. Si parla di fase avanzata di sviluppo e del suo nome in codice che è V68.

Apple, sempre secondo questi rumors, pare abbia già contattato i suoi fornitori partner e, tra questi, c’è Samsung per la realizzazione del display richiudibile. Resta ancora il problema della cerniera di chiusura, ma siamo sicuri che Apple risolverà anche questo. Intanto, però, bisogna attende il 2026 per poterli avere tra le mani.