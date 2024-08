WhatsApp: dove trovare il Cestino fantasma nell’App | Elimina tutto definitivamente

Su WhatsApp, quando si cancella qualcosa, questo resta nel cestino. Scopriamo dov’è per eliminare tutto.

La piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta offre tantissime funzionalità agli utenti che creano o sono in possesso di un account. Queste variano di giorno in giorno, vengono migliorate e, soprattutto, ne arrivano di nuove ad allargare il ventaglio di opportunità offerte. L’ultimo periodo, poi, è stato molto florido.

Sono stati tantissimi gli aggiornamenti che hanno consegnato nelle mani degli utenti nuove ed importanti funzionalità che, sin da subito, sono state apprezzate perché hanno migliorato la qualità di fruizione della piattaforma e innalzato ancora di più gli standard di tutela della privacy e della sicurezza.

Tra le varie nuove funzionalità arrivate, sia per dispositivi Android che per quelli iOS, c’è il Cestino. Ebbene sì, avete capito benissimo, si tratta di un contenitore che va a custodire tutto ciò che gli utenti cancellano. In pratica, resta tutto in piattaforma. Scopriamo dove si trova per eliminare definitivamente tutto.

Cestino di WhatsApp su dispositivi Android

Prima di addentrarci bella spiegazione, c’è da dire che questa funzione, oltre essere utile per eliminare definitivamente tutto, lo è anche per recuperare chat e messaggi eliminati per sbaglio. Fatta questa premessa, scopriamo dove trovarlo. Innanzitutto, bisogna aprire l’applicazione dallo smartphone in possesso. Fatto ciò, l’attenzione deve spostarsi sui tre puntini che si trovano in alto a destra.

Bisogna cliccarci sopra e, all’interno del menù che si va ad aprire, il dito deve premere la dicitura Impostazioni. Il secondo step prevede che si prema prima Chat e, poi, Eliminati di recente. È questo il Cestino che custodisce i vostri segreti da eliminare nel modo più assoluto. Prendetevi tutto il tempo che vi serve per farlo.

iPhone e Chat: ecco dove trovarle per dire loro addio definitivamente

Quando si parla di iPhone, ma anche di iPad, e, soprattutto, della nuova funzionalità Cestino di WhatsApp, il discorso è un po’ differente rispetto a quello appena descritto per smartphone ed Utenti Android. In questo caso, infatti, dopo aver aperto l’applicazione su uno di questi device, lo sguardo va rivolto verso la parte bassa dello schermo.

Qui troverete l’icona che va a rappresentare le Impostazioni della piattaforma. Da questo momento in poi, però, il procedimento è molto, ma molto simile. Ebbene sì, perché vi ritroverete con un menù dal quale selezionare prima la voce Chat e, poi, Eliminati di recente. Insomma, è più facile di quanto si potesse immaginare. Ora, WhatsApp non ha più segreti.