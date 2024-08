TikTok, utenti in trepidazione: arrivano le chat di gruppo

Su TikTok c’è in arrivo una novità assoluta che sta facendo letteralmente impazzire tutti. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

TikTok è la piattaforma social cinese che, nel corso degli ultimi anni, ha saputo ritagliarsi un enorme spazio in questi settore, sbaragliando la concorrenza dei suoi competitor. Pensate che è arrivato ad avere oltre un miliardo e mezzo di utenti attivi in tutto il mondo. Si tratta di un successo straordinario.

Ciò è arrivato nonostante i problemi legati ad i suoi esordi ed alle varie challenge presenti in piattaforma che hanno avuto esiti negativi e, finanche, in alcuni casi, fatali. Inoltre, è stato anche accusato di essere un’applicazione spia del Governo cinese ed in alcuni paesi è ancora bandito il suo utilizzo.

Ad ogni modo, il suo successo è crescente e ciò è dovuto ai continui aggiornamenti che arrivano in maniera costante e sono fruibili dagli utenti. Un po’ come WhatsApp dalla quale ha preso spunto per implementare la nuova funzionalità in arrivo che già sta facendo sognare tutti quelli che hanno un account su TikTok. Scopriamo di cosa si tratta.

Ecco le chat di gruppo su TikTok

Stiamo assistendo ad una vera e propria guerra tra le varie piattaforme social a suon di nuove funzionalità che hanno il compito di fidelizzare nuovo clienti. In realtà, quello che sta facendo TikTok va anche oltre. Ebbene sì, avete capito benissimo. Questa piattaforma sta andando a minacciare la stabilità di WhatsApp.

Ovviamente, non solo di questa piattaforma di messaggistica, ma di tutte le altre che prevedono la possibilità per gli utenti di avviare chat di gruppo. Insomma, l’intenzione di questo social e della società che ne detiene la proprietà è quella di avere un’App completa della quale non se ne potrà più fare a meno. Ecco, quindi, le Chat di Gruppo. Scopriamone il funzionamento.

Gli utenti non vedono l’ora di utilizzare la nuova funzionalità

Per avviare una chat di gruppo, ci sono metodi diversi. Il primo è quello solito. Basterà entrare in App, cliccare l’icona relativa ai messaggi in basso e cliccando su Chat. Qui basterà scegliere i contatti con i quali condividere tutto. Altro metodo è quello di utilizzare la condivisione di un video a più utenti per avviare una chat di gruppo.

Al momento, però, c’è un limite al numero di utenti che possono parteciparvi e questo è fissato a 32. Inoltre, dovete sapere che, nonostante l’annuncio in pompa magna di questa nuova funzionalità, non tutti gli utenti l’hanno ancora ricevuta. Bisognerà attendere pochi giorni, anzi, pochissime ore e tutti ne potranno beneficiare