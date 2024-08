Facebook Screenshot: non puoi sapere chi lo fa ma puoi impedirlo

Sai che puoi impedire ad altri utenti di effettuare screenshot al tuo Account Facebook in poche e semplici mosse? Scopriamo come.

Facebook è una delle piattaforme social più longeve che sono presenti sul mercato ed ha resistito ai numerosissimi attacchi subito da altre piattaforme simili, provenienti sia dalla stessa azienda che ne detiene la.proprieta, Meta, sia da aziende esterne che hanno cervato di emularlo.

È dal 2004 che fa compagnia agli utenti di tutto il mondo che hanno dato a questo Social la fiducia che meritava di avere. Pensate che, in questo anno, in cui festeggia i suoi primi 20 anni di attività, può vantare circa 3 miliardi di utenti attivi. Inoltre, secondo una ricerca, ogni minuti che passa, 4 milioni di post in piattaforma ricevono una reazione.

Si tratta di numeri davvero da paura, non credete? Paura, poi, però, è il termine giusto per identificare una sensazioni degli utenti in possesso di un account. Ebbene sì, perché i problemi sono sempre dietro l’angolo nonostante gli sforzi dell’azienda e dei suoi sviluppatori. Una di quelle più grandi è, senza ombra di dubbio, quella degli screenshot su Facebook. Si tratta, però, di un fenomeno che può essere debellato facilmente. Scopriamo come.

Screenshot di Facebook: adesso puoi impedirli per sempre

Uno screenshot può tenere impresso per sempre un post, una risposta a dei commenti o dei commenti stessi. Inoltre, può fare sì che si conservino dei messaggi scambiati che possono essere compromettenti. Insomma, possiamo dire che c’è la possibilità che facciano danni anche seri.

Ebbene sì, perché finiscono spesso con l’essere utilizzati per incolpare qualcuno di qualcosa di brutto. Dovete sapere che tutto ciò può essere evitato ed anche in maniera molto semplice. Certo, non si può venire a conoscenza di chi li fa, ma impedirli è un enorme passo in avanti.

Addio screenshot compromettenti in questo modo

Prima di fare la conoscenza di questo rimedio salvavita, però, c’è da specificare una cosa molto importante. Questi maledettissimi screenshot è possibile bloccarli solo se vengono realizzati direttamente dal vostro smartphone. In pratica, si può agire solo se qualcuno si impossessa del vostro device e decide di fare catturare una o più schermate presenti. Vediamo come fare.

La soluzione definitiva a questo problema è andare all’interno dell’App Store di riferimento, ricercare l’APP Screen Shield, scaricarla ed installarla sul device in possesso. Una volta in possesso di questa App, la aprirete e inserirete Facebook tra le App a cui non è permesso fare screenshot. Una soluzione semplicissima e totalmente gratuita che può essere applicata anche ad altre applicazioni, in particolar modo quelle che contengono dati sensibili come quelle bancarie.