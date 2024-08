Instagram ti spia? Questa é la funzione segreta che ti mette al sicuro: ti proteggi con 2 passaggi

Se Instagram ti spia, c’è una funzione sconosciuta, oseremmo dire segreta che in maniera semplice e veloce risolve il problema.

Instagram è la piattaforma Social di proprietà di Meta che, nel corso della sua vita, ha saputo offrire delle funzionalità fantastiche a tutti gli utenti che hanno deciso di creare un account. È la piattaforma che, per antonomasia, consente di condividere foto, video, Reels, Storie e di interagire con essere tramite la reaction con il cuoricino o commenti.

Nel mondo sono oltre un miliardo gli utenti che, quotidianamente, entrano in piattaforma anche solo per cinque minuti. Senza contare, ovviamente, quanti trascorrono gran parte del proprio tempo libero o la pausa pranzo a scrollare all’infinito, alla ricerca del contenuto multimediale più bello, più emozionante.

Ovviamente, non possiamo non menzionare quelli che questi contenuti li creano. Anch’essi sono tantissimi e, nella maggior parte dei casi, ci guadagnano anche. Dopo questa breve panoramica super veloce di Instagram, vogliamo metterti in guardia proprio da questa. Ebbene sì, avete capito benissimo. Devi sapere che ti spia qualunque cosa faccia. Per fortuna, però, che c’è una funzione segreta che ti salva la vita.

Instagram vede tutto di te: devi proteggerti

Devi sapere che, ogni giorno, a qualsiasi ora, tutto ciò che fai in piattaforma è conosciuto. In realtà, sanno tutto ciò che fai anche all’esterno di questa. Ebbene sì, è raccapricciante, ma accade molto più spesso di quanto tu possa immaginare. Per fortuna, però, il rimedio c’è, esiste e non comporta neanche troppa fatica.

A rivelarlo è stato l’account Instagram @antonytricks, gestito da un esperto in tecnologia ed innovazione che offre tantissimi spunti di riflessione oltre svelare trucchi e segreti per gli smartphone ed i loro possessori. Secondo quanto riportato da costui, Instagram riesce a spiare gli utenti tramite i siti visitati da questi. Qualsiasi cosa si clicchi non sarà di certo un segreto. Se anche tu ti senti spiato, segui, passo dopo passo, i suoi consigli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antony Tricks | Tecnologia | Intelligenza artificiale | App (@antonytricks)

Questa funzionalità ti mette al riparo da occhi indiscreti

Qualsiasi sito web collegato al tuo account Instagram è in grado di girare tutte le informazioni a te relative alla piattaforma social di Meta. Sapranno tutto di te senza fare alcuno sforzo. Niente paura, però, perché in due passaggi riuscirai a metterti in salvo. Entra in piattaforma, vai nel tuo profilo e clicca quelle tre linee in alto. Nel menu che si aprirà dovrai cliccare su Centro Gestione Account, prima e su Le tue informazioni ed Autorizzazioni, poi.

Troverai La tua attività fuori dalle tecnologie di Meta. Ci sono tutti i siti visitati di cui ti abbiamo dato cenno in precedenza. Non dovrai fare altro che scollegare i cracker delle tue attività. Fallo per tutti e, infine, clicca su Gestisci attività futura e scollegala. Nessuno più ti terrà sotto controllo.