WhatsApp: su quali telefoni non potrai più usarlo | Si spegnerà definitivamente

Ci sono degli smartphone sui quali non si potrà più utilizzare la piattaforma di messaggistica di Meta, WhatsApp.

Tra le tante, anzi tantissime piattaforme in giro, WhatsApp è, senza ombra di dubbio, quella maggiormente apprezzata e scaricata dalla stragrande maggioranza degli utenti di tutto il mondo. Ovviamente, di conseguenza, è anche quella più utilizzata. Pensate che all’incirca 3 miliardi di persone hanno creato un account e la frequentano abitualmente, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Insomma, possiamo parlare di un successo straordinario, non credete? Ciò è dovuto, come ben sapete, al fatto che sia sempre in costante aggiornamento. Gli sviluppatori di Meta sono al lavoro per migliorarla e per migliorare quelli che sono i già elevati standard di privacy e sicurezza degli utenti ed anche dei loro dati, in particolar modo di quelli sensibili.

Inoltre, vanno ad agire, focalizzando la loro attenzione sul miglioramento della loro esperienza di utilizzo. Purtroppo, però, non ci sono soltanto belle notizie. Ebbene sì, avete capito benissimo. Qualche volta capita che ne arrivino di brutte per tutti gli utenti o, come in questo caso, soltanto per alcuni.

Addio WhatsApp su questi dispositivi

Purtroppo, per alcuni utenti, frequentatori abituali della piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, è arrivato una notizia che mai avrebbero voluto sentire. Dovete sapere, infatti, che, sui dispositivi in loro possesso, non potranno più utilizzarla. Dovranno, in primis, dire addio a tutte le conversazioni.

Non potranno più utilizzare tutte le sue funzionalità né inviare messaggi, vocali o di testo che essi siano, né condividere foto, video, documenti. Insomma, WhatsApp, per tutti loro, sarà completamente inattiva, risulterà spenta: un vero e proprio colpo al cuore. Scopriamo, insieme, quali sono i dispositivi interessati.

Ecco gli smartphone sui quali non funzionerà

Prima di svelarveli tutti, vi diciamo subito che non esiste differenza alcuna tra device Android o iPhone. Sono interessato tutti da questo che potremmo definire come un taglio netto, anzi nettissimo. Partendo dai dispositivi Apple, vi diciamo subito che chi è in possesso di uno smartphone con iOS 11 o versioni precedenti, vedrà spegnersi WhatsApp all’improvviso.

Parliamo di tutta la serie 5 e la serie 6. Passiamo, adesso, ai dispositivi Android. In questo caso, sono interessati marchi come Samsung, Motorola, LG, Huawei, Lenovo e Sony. In particolar modo, se siete in possesso di uno smartphone, prodotto da queste aziende e con sistema operativo nella versione precedente alla 5.0, sappiate che non avrete più la compagnia di WhatsApp.