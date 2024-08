Pc Portatile: come pulirlo meticolosamente togliendo polvere e micro sporcizia

Per pulire al meglio il proprio Pc portatile, bisogna seguire in maniera scrupolosa alcune operazioni. Scopriamo quali sono.

Il PC portatile è uno dei dispositivi tecnologici maggiormente utilizzati dalla stragrande maggioranza degli utenti di tutto il mondo. Ovviamente, gli utilizzi sono i più svariati. C’è chi lo fa per lavoro e chi per studio, ma ci sono anche tanti utenti che li utilizzano per svago, come mezzi, ad esempio, per visualizzare contenuti in streaming.

Bisogna, però, sapere che questi dispositivi sono soggetti ad attacchi esterni, come polvere, sporcizia, residui di cibo. Ebbene sì, avete capito benissimo, gli attacchi non avvengono solo dall’esterno come, ad esempio, quelli hacker che vanno ad impossessarsi di dati sensibili. Si possono riscontrare problemi anche a causa dello sporco che si accumula.

Ovviamente, sorge subito la necessità, urgente, di pulirlo per fare sì che non ci si ritrovi con un device poso performante o che, addirittura, smetta di funzionare per sempre. Ogni parte di questi dispositivi va pulita e disinfettata. Scopriamo insieme come fare senza combinare danni irreparabili.

Schermi del PC: ecco come farli ritornare nuovi

Il primo consiglio che sentiamo di darvi è che dovete agire con estrema cautela dato che gli schermi sono delicatissimi. Prendete un bel panno in microfibra e passatelo sullo schermo per rimuovere tutta la polvere. Se, poi, ci sono anche delle macchie, allora il solo.panno asciutto non basta. Preparate una soluzione con acqua e aceto in parti eguali.

Bagnate il panno e passatelo, sempre delicatamente, sulle parti incriminate. Noterete dei risultati super soddisfacenti e riuscirete anche a fare a meno di prodotti chimici che, a lungo andare, possono anche danneggiare irreparabilmente gli schermi. Ovviamente, non esistono solo gli schermi. Scopriamo come pulire le parti restanti.

Pulizia profonda, interna ed esterna del PC portatile

Nel caso delle parti esterne del PC, quelle che vengono maggiormente utilizzate ez qui di, toccate, bisogna procedere con cautela, spegnendo il device e, soprattutto, scollegandolo dalla corrente elettrica. Il prodotto che serve in questi casi è la gomma magica da bagnare, strizzare e passare su tutte.le.componenti visibili. Fatto ciò, dovete asciugare tutto per bene prima di utilizzarlo nuovamente.

Potrete pulire anche i tasti della tastiera, rimuovendoli, mettendoli in acqua ed asciugandoli prima di reinserirli. Passiamo, adesso, alle parti interne. In questo caso, l’unico consiglio che possiamo darvi riguarda la necessità di smontarlo per pulire, ad esempio, le ventole con un cotto fioc ed il gioco è fatto.