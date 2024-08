“Lampadine Smart: “” Alexa spegni la luce”” | Quali modelli sono in vendita e quanto costano”

Le lampadine smart, quelle che si comandano con Alexa, ad esempio, sono sempre più utilizzate. Scopriamole.

Avere una casa smart è, ormai, diventato un must. Possiamo dire che sia diventata una moda per tantissime famiglie italiane. Pensiamo, ad esempio, all’opportunità di avviare il condizionatore in estate o i termosifoni in inverno direttamente da smartphone, con un comando vocale o con un semplice click.

In questo modo, si riuscirà a trovare il maggiore comfort possibile quando si rientra in casa. Per non parlare, poi, dei vari elettrodomestici intelligenti che consentono di fare meno fatica anche nella preparazione delle pietanze per i pranzi o per le cene, ad esempio. La lista, poi, sarebbe ancora molto, ma molto lunga.

A noi, però, interessano le lampadine. Ebbene sì, avere capito benissimo. Come ben sapete, infatti, esistono le lampadine smart che possono essere comandate da remoto. Si può decidere di accendere una determinata lampadina in un solo ambiente della propria abitazione e si può scegliere anche l’intensità di illuminazione. Insomma, tutto più semplice possibile. Di modelli ce ne sono tantissimi in giro, ma quali sono i migliori? Scopriamoli insieme ai loro costi.

Lampadine smart: quali sono le migliori e quanto costano

Sul mercato italiano, così come in tuto il mondo, di lampadine smart ne esistono di diverse tipologie e forme e, ovviamente, di marchi diversi l’uno dall’altro. Noi vogliamo focalizzare la vostra attenzione sui modelli migliori da tenere assolutamente in casa. Uno di questi, sono senza ombra di dubbio le

Lampadine Smart WiZ. In questi casi si può ottenere un ottimo rapporto qualità prezzo.

Sono di facile installazione e sono compatibili con Alexa ed anche tutti gli altri assistenti vocali presenti sul mercato. Costano circa 17 euro. Altro ottimo prodotto, poi, sono le Lampadine Wi-Fi Trust che sono dimmerabili ed anche multicolore. Sono compatibili con Alexa, ma basterà il vostro smartphone per farle funzionare. Il loro costo si aggira intorno ai 18 euro. Dovete sapere, però, che non è affatto finita qui.

Lampadine Smart: ecco le migliori in assoluto

Tra le tante, vogliamo segnalare le Hue White Filament G125 Philips che hanno un costo, a coppia, di 27,99 euro. Sono compatibili con tutti gli assistenti vocali ed in più si comandano tramite smartphone e App dedicata. Anche Xiaomi ne produce tantissime. Tra queste segnaliamo le Xiaomi Mi LED Smart Bulb White And Color al costo di 49 euro a coppia.

Nessun Hub richiestomi, basta lo Smartphone e, poi, sono compatibili con tutti da Alexa a Google, passando per Apple. Infine, vogliamo menzionare leTP-Link Tapo che rientrano tra quelle maggiormente economiche, ma che sono di ottima qualità. Sono dimmerabili, multicolore, compatibili in tutto e per tutto e regolabili tramite la loro app. Il loro costo è di soli 15 euro.