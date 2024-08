Nuova funzione WhatsApp: tutti l’aspettavano | Cosa potrai fare da oggi

È arrivata una nuova funzionalità su WhatsApp che, tra l’altro era tanto attesa. Scopriamo di cosa si tratta.

Le novità, su WhatsApp, la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta che è anche quella più utilizzata al mondo con i suoi circa 3 miliardi di utenti, sono all’ordine del giorno. Nell’ultimo periodo, infatti, ne sono arrivate davvero tantissime e tutte sono state apprezzate molto dai suoi fruitori abituali.

L’elenco è davvero enorme, ma, solo per citarne una, non possiamo non mettere in evidenza quella che è la funzionalità che, più di tutte, ha fatto fare i salti di gioia agli utenti. Parliamo di Lucchetto Chat che consente di tenere sotto chiave tutte le conversazioni segrete, quelle che non si vogliono fare conoscere a terzi, tramite un Pin da creare ed inserire quando si nascondono o quando vengono utilizzate.

Insomma, si tratta di un enorme passo in avanti verso una maggiore tutela della privacy degli utenti e, soprattutto, di tutti quei dati che vengono scambiati all’interno della chat. Ora, però, è arrivata una vera e propria rivoluzione si questa piattaforma. Questa riguarda qualcosa in particolare, segnatamente le chat stesse. Di cosa si tratta?

WhatsApp stravolge gruppi e contatti

Fino a pochissimo tempo fa, nonostante le ripetute richieste da parte di tantissimi utenti, questa nuova funzionalità appena arrivata non era neanche immaginabile. Ebbene sì, avete capito benissimo, ma adesso è, finalmente realtà e tutti hanno facoltà di utilizzarla al meglio delle proprie possibilità.

Come accennato in precedenza, questo nuovo aggiornamento che porta in dote la funzione in oggetto, ha come protagonisti principali tutti i gruppi di cui si fa parte ed anche tutti gli altri giorni. Molti la ritengono una vera e propria rivoluzione della piattaforma e, forse, hanno pienamente ragione. Ecco a voi “Find“.

Dopo i “Preferiti” ecco Find: mai più ricerche inutili

Molo spesso, gli utenti si ritrovano con una marea di contatti ed anche di gruppi ai quali sono stati iscritti. Trovarli, però, risulta essere un’impresa molto ardua ed impegnativa. Ecco che, però, entra in gioco proprio WhatsApp ed arriva in soccorso di tutti. Per facilitare la ricerca ecco che è arrivata la funzionalità “Find“, grazie alla quale si possono catalogare account e gruppi.

In poche parole, entrando in piattaforma prima ed all’interno delle sue impostazioni, poi, gli utenti potranno catalogare i propri contatti, creando delle liste specifiche in cui inserirle. Pensiamo, ad esempio, ai contatti di lavoro o della propria famiglia, ma anche quelli degli amici in generale. Una volta create sarà tutto più semplice. Al momento è all’interno della versione Beta, ma, una volta implementata in quella stabile, basterà andare nella sezione “Gestisci persone e gruppi” all’interno delle impostazioni.