Instagram: caos sulle storie e impossibile commentare | Cos’è il bug che ha colpito il social

C’è un caos assurdo su Instagram a causa di un bug che ha interessato le storie degli utenti. Scopriamo cosa è.

Instagram è una delle piattaforme social maggiormente utilizzata dagli utenti di tutto il mondo. Sin dal suo arrivo è riuscita ad avere un enorme successo anche perché, in maniera molto, ma molto furba, i suoi sviluppatori hanno saputo prendere ciò che di buono c’era e c’è sulle altre piattaforme competitor.

Grazie a questo social, gli utenti possono trasformare in foto, video, Reels e Storie tutte le loro sensazioni, i loro sentimenti, per poi condividerli con gli altri utenti che frequentano abitualmente Instagram. Ci si ritrova, così, con contenuti multimediali dagli argomenti più disparati.

Ovviamente, c’è possibilità di interazione con commenti, reazioni. Si tratta proprio, come ben sapete, di una sua caratteristica peculiare che piace tantissimo a tutti. Purtroppo, però, sta capitando qualcosa di spiacevole agli utenti proprio in queste ultimissime ore, un evento funesto che riguarda molto da vicino le Storie. Scopriamo di cosa si tratta.

Interazione non garantita con le Storie degli utenti

Gli utenti, su Instagram, stanno praticamente impazzendo a causa di un problema che già era noto da un po’ di tempo, ma che si pensava fosse stato risolto, dato che per giorni, non si era più ripresentato. Invece, ecco che, nelle.ultimissime ore, sono tanti gli utenti che hanno dovuto farci i conti e che lo hanno segnalato.

In realtà, sono proprio sul piede di guerra dato che molti credono che Instagram dia troppo peso ad aggiornamenti e funzionalità inutili, relegando in secondo piano ciò che è davvero importante. La necessità maggiore in questo periodo, secondo gli utenti, è risolvere il bug relativo alle Storie ed all’interazione con esse.

Il bug delle Storie che fa impazzire tutti

La problematica tornata prepotentemente negli ultimi giorni fa si che gli utenti non possano interagire con le Storie condivise dagli Account che seguono. In pratica, accade questo: c’è una storia, può essere visualizzata come le altre, ma quando si vuole commentarla, questa risulta essere scaduta nonostante non sia cosi.

Ebbene sì, avete capito benissimo, anche se questa è stata pubblicata pochi minuti prima di averla vista, per Instagram risulta essere scaduta come se sia stata pubblicata da più di 24 ore. Molti pensavano che potesse essere un problema relativo alla loro connessione internet ed invece non è cosi. Si tratta di uno spiacevole buh che si spera, gli sviluppatori possano risolvere con il prossimo aggiornamento della piattaforma.