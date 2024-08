Cancello automatico: cos’è e come si installa per avere una casa sempre più smart

Per avere una casa completamente smart, c’è necessità che anche il cancelli lo sia. Vediamo come fare.

Oggigiorno, si fa sempre più ricorso ai dispositivi intelligenti in casa. Li si utilizza per semplificare la vita in qualsiasi stagione dell’anno ci si ritrovi. Pensiamo, ad esempio, all’inverno. Trovare il giusto tempore in casa dopo una giornata di lavoro è qualcosa che tutti hanno sognato almeno una volta nella vita.

Come non menzionare, poi, la possibilità di alzare o abbassare le tapparelle con un solo comando vocale o un solo click. Allo stesso modo, si può operare per avviare gli elettrodomestici smart o per accendere e spegnere le lampadine nei vari ambienti della casa.

In questi casi, poi, si può scegliere anche la gradazione di luminosità. Potremmo star qui all’infinito a parlare di tutto ciò che si può fare grazie a questa nuovissima tecnologia. Per completare, però, le automazioni in casa, non si può non includere anche i cancelli, sia quelli pedonali che quelli carrabili.

Cancelli smart grazie al kit per la loro automazione

Per rendere smart il cancello di casa, sia esso quello pedonale sia quello carrabile, c’è necessità di un kit che consenta di automatizzare aperture e chiusure. Ovviamente, il tutto si avvierebber tramite App specifica o grazie all’interazione con Alexa ed i dispositivi Google Home.

Basterà, così, pronunciare un comando vocale o pigiare un pulsante per avere la magia sotto i propri occhi. In più, dovete sapere che non vi costerà neanche una fortuna. Basteranno soltanto cinque euro e si completerà l’opera di rendere smart la propria intera casa. Scopriamo come fare

Sonoff RE5V1C: solo 5 euro per automatizzare i cancelli

Prima di scendere nei dettaglio vi diciamo subito che un cancello può essere automatizzato solo se ricade nella vostra esclusiva proprietà e, quindi, non è condominiale. Fatta questa dovuta precisazione, passiamo a quelli che sono i dettagli tecnici. Sonoff RE5V1C è un dispositivo in grado di rendere smart qualsiasi oggetto in casa. Ha necessità di poca tensione, basta un caricabatterie solito. In più ha un circuito pulito al quale saldare a stagno tutti i collegamenti.

Funziona tramite App propietaria che si chiama Ewelink ed inoltre è compatibile con Alexa e gli assistenti vocali di Google ed Apple. In soli cinque minuti e con soli cinque euro, avrete reso il cancello smart e potrete aprirlo e chiuderlo grazie alla vostra voce, creando delle automazioni, o pigiando un semplice tasto sullo Smartphone in vostro possesso.