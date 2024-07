WhatsApp Business: cosa cambia rispetto al profilo classico e perché è utile cambiare

Scopriamo insieme la differenza tra WhatsApp e WhatsApp Business e perché è meglio avere quest’ultimo.

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta dedicata alle chat quotidiane con parenti, amici, conoscenti, colleghi. Al suo interno ci si può scambiare di tutto, dai messaggi di testo a quelli vocali, passando per foto, video e documenti. Ovviamente, non si può dimenticare che questa piattaforma offre anche tantissimo altro.

Pensiamo, ad esempio, alle chiamate ed alle videochiamate singole o di gruppo. Queste ultime, in special modo, dopo l’implementazione della condivisione dello schermo, vengono utilizzate anche per le call di lavoro. In questo modo, si possono presentare progetti e lavori in totale sicurezza. Ancora, poi, occorre menzionare anche gli Stati di WhatsApp.

Questi, come le storie di Facebook ed Instagram, ad esempio, durano 24 ore e gli altri utenti ci possono interagire con risposte e reazioni. Dovete sapere, però, che, da un po’ di tempo, esiste un’altra applicazione denominata WhatsApp Business . È sempre di proprietà di Meta e noi vogliamo parlarvi delle differenze con WhatsApp.

WhatsApp Business: ecco di cosa si tratta

Prima di comprendere al meglio di cosa si tratta l’applicazione WhatsApp Business, c’è da specificare che questa è stata sviluppata dal colosso tech di Me lo Park sia per device Android che per tutti i device iOS. Quindi, si può tranquillamente scaricare ed installare sul proprio dispositivo direttamente dai due App Store ufficiali.

Ovviamente, è bene ricordare che si tratta di un’applicazione totalmente gratuita che offre alcuni vantaggi agli utenti che la scaricano e la installano sui propri device. Tra questi è bene menzionare le etichette o strumenti ulteriori he consentono di chattare in maniera più rapida ed efficace. Scopriamo insieme quali sono questi vantaggi e perché è un bene scaricarla.

WhatsApp Business: un modo diverso di comunicare

Quando si installa questa applicazione sul proprio device, Meta offre la possibilità agli utenti di fornire informazioni maggiori come il proprio indirizzo mail, il proprio sito web. Inoltre, avranno a disposizione delle etichette per recuperare più velocemente le chat e strumenti in grado di permettere risposte più rapide a tutti.

In realtà, sarebbe proprio il caso di propendere verso questa versione di WhatsApp, in particolar modo se si possiede un’azienda, anche piccola. Ebbene sì, avete capito benissimo, questa è la versione pensata da Metà per tutti i piccoli imprenditori e che permette di essere maggiormente vicini ai propri clienti in ogni momento della giornata ed in qualsiasi luogo ci si ritrovi.