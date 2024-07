Sfondi Gratis: come attivarli su WhatsApp senza pagare un euro

Su WhatsApp c’é la possibilità di personalizzare gli sfondi in maniera totalmente gratuita. Scopriamo come fare.

WhatsApp non smette mai di regalare novità a tutti gli utenti che, abitualmente, a qualsiasi ora del giorno e della notte ed in qualsiasi luogo si trovino, la frequentano. Nell’ultimo periodo ci sono stati tantissimi aggiornamenti che sono andati a migliorare la qualità della loro esperienza di utilizzo, ma non solo.

Pensiamo, ad esempio, al miglioramento della tutela della privacy e della sicurezza di utenti e loro dati sensibili. A tal proposito vogliamo menzionare quella che è la funzionalità più importante che è arrivata, ma che ancora pochi utilizzano. Parliamo del Lucchetto Chat che consente di tenere sotto chiave le conversazioni, in particolar modo quelle più intime.

Lo fa tramite la creazione di un codice Pin da inserire per nasconderle. Quello che, però, molti non sanno è che è possibile procedere con la personalizzazione totale della piattaforma. Ebbene sì, avete capito benissimo, soprattutto per quanto riguarda gli sfondi. Lo si può fare su tutte le versioni. Scopriamo come.

Sfondi gratuiti su WhatsApp per iOS ed Android

Partiamo subito dai modelli di smartphone prodotti dalla Apple. In questo caso, sono tantissimi gli sfondi tra cui poter scegliere, da quelli astratti ai paesaggi, fino ad arrivare a foto di skyline di città. Ci sono, poi, anche sfondi dal gusto noir e dalle tinte pastello. Inoltre, c’é una sezione dedicata alla completa personalizzazione da parte degli utenti che possono inserire le proprie immagini.

Per quanto riguarda i device Android, invece, dovete sapere che, oltre gli sfondi, gli utenti possono personalizzare anche il tema della piattaforma scegliendo tra quello scuro e quello chiaro. Su WhatsApp per Pc, invece, quello che si può scegliere è soltanto il tema tra quelli predefiniti proposti. Vediamo, adesso, come impostarli.

Modificare gli sfondi è molto semplice: basta seguire sempre le indicazioni

Come accaduto in precedenza, iniziamo dai device iOS. Una volta entrate in App, bisogna cliccare prima su impostazioni e, poi, su Chat. Nella schermata che compare fate tap su Sfondo Chat e Scegli un nuovo sfondo. Fatta la scelta, non dovrete cliccare altro pulsante che quello con la scritta Imposta ed il gioco è fatto.

Nel caso dei device Android, cliccate, all’interno dell’App, i tre puntini in alto a destra, scegliendo prima Impostazioni e, poi, Chat. Arrivati qui, scegliete la sezione Sfondi e utilizzate quello che più vi piace. Infine, per quanto riguarda WhatsApp per Pc, basta entrare nelle impostazioni ed arrivare alla sezione Sfondi per scegliere quello che più fa al vostro caso. Ricordate che potrete sempre disattivare lo sfondo e sceglierne di nuovi.