Siti Negozi Cinesi: quali sono i migliori e come usarli senza cascare nelle truffe

Quando si acquista online su siti cinesi, bisogna stare attenti a quali sono i più affidabili. Scopriamoli insieme.

Il commercio online esiste da un po’ di tempo, ma ha subito un incremento assurdo negli ultimi anni. Tutto è cominciato a causa della pandemia di Covid 19. Ricorderete tutti le restrizioni imposte dai Governi mondiali ed anche da quello italiano. Non si poteva uscire di casa se non per comprovati motivi.

Solo alcuni potevano uscire per andare a lavoro. Tra questi c’erano, senza ombra di dubbio i corrieri che, in quel periodo, hanno lavorato molto, ma molto duramente. I cittadini acquistavano qualsiasi cosa online e questa abitudine è rimasta anche adesso. Non si potrebbe più vivere senza questi siti e-commerce.

Alcuni di questi provengono dalla Cina ed hanno invaso anche il nostro mercato. C’é da dire, però, che molto spesso ci si affida a siti poco raccomandabili e si diventa vittime di truffe anche pesanti. Ebbene sì, avete capito benissimo. Per questo motivo c’é bisogno di scoprirli uno ad uno, capendo quali siano quelli maggiormente affidabili.

Siti negozi cinesi e prezzi molto bassi: ecco quelli su cui fare affidamento

Questi siti e-commerce provenienti dalla Cina hanno, come punto di forza principale i prezzi di vendita. Ebbene sì, avete capito benissimo e gli utenti sono spinti all’acquisto proprio da questa loro caratteristica. Bisogna conoscere, però, quelli più affidabili per evitare di incappare in truffe in giro per il web.

Partiamo subito da uno di quelli migliori in giro, ovvero Ali Express. Si tratta di una piattaforma che lavora in questo settore dal 2010 ed è un contenitore di rivenditori cinesi che, però, possono vendere solo all’estero. Qui si può acquistare dispositivi tech, di elettronica di consumo, ma c’é anche una sezione dedicata all’abbigliamento. È una piattaforma affidabile, ma ha un neo: le spedizioni e le consegne non avvengono in tempi brevi.

Non solo Ali Express, ma anche Temu, Shein e Wish

Temu è la piattaforma cinese più giovane sul mercato. I sui punti di forza che le hanno dato subito successo sono la pubblicità dovunque ed i prezzi bassissimi. Per quanto, invece, Shein, possiamo dire che il suo punto di forza sia la capacità di offrire ai sui clienti tantissimi capi di abbigliamento, ispirati a quelli di alta moda, a dei prezzi decisamente irrisori.

Anche in questo caso, la pubblicità fa la sua parte con campagne social davvero importanti. Infine, c’é Wish che, come le altre piattaforme competitor offre una vastità di prodotti a prezzi bassissimi e si affida alle campagne promozionali all’interno delle varie piattaforme social più seguite dall’utenza giovanile.