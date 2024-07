iMessage: come funziona l’App di messaggistica di iOS e come usarla al meglio

Apple mette a disposizione gratuitamente la sua App iMessage. Scopriamo insieme come attivarle ed utilizzarla.

iMessage fu presentato nel 2011 in occasione della WWDC di quell’anno ed all’inizio è stata sviluppata per iPad e iPhone. Solo l’anno successivo, poi, è arrivata la versione studiata anche per i Mac e gli Apple Watch. Ovviamente, in tutti questi anni, Apple ha voluto rinnovala, rimodernarla, nel design ed anche nelle funzionalità.

Il suo successo è arrivato sin da subito. Pensate che in un solo anno sono stati inviati centinaia di miliardi di messaggi in tutto il mondo. Come tutti ben sapete, la si può trovare all’interno dell’App Messaggi ed è praticamente una soluzione alternativa a quest’ultima. Pensate che offre tantissime opportunità.

Innanzitutto, c’é da dire che si possono inviare messaggi di testo, ma anche foto, video, contatti ed anche le posizioni di alcuni luoghi o la propria. Inoltre, sono moltissimi gli utenti che si avvalgono degli stickers per comunicare con i loro contatti e, poi, ci sono le conversazioni di gruppo. È un po’ come WhatsApp o Telegram, vero? Vediamo come configurarla e, soprattutto, in che modo si utilizza.

La configurazione di iMessage è molto semplice

La condizione necessaria per la sua configurazione è la connessione internet. Poniamo il caso che si voglia configurare questa applicazione su di un iPhone. Bisogna sbloccarlo ed entrare all’interno delle sue impostazioni. Nella schermata che si apre, bisogna fare tap sulla voce Messaggi e, poi, attivare il servizio in questione.

A questo punto bisogna attendere il messaggio della conferma di attivazione ed inserire le credenziali del propri Apple ID. Da questo momento, dopo qualche istante, sarà possibile utilizzare il servizio in qualsiasi momento e, soprattutto su qualsiasi dispositivo associato allo stesso Apple ID inserito in configurazione.

Utilizzare l’App è davvero un gioco da ragazzi

Dopo aver completato la procedura di configurazione, sarà possibile, come già accennato, utilizzare questo servizio completamente gratuito messo a disposizione dall’azienda di Cupertino. Basterà aprire l’applicazione Messaggi ed avviare una conversazione. Nel caso in cui il destinatario sia in possesso di un device Apple ed avrà attivo iMessage, si aprirà la schermata del servizio.

Ve ne accorgerete dal colore del contatto che sarà blu. Da quel momento in poi, potrete inviare testo, audio, video, foto. Saprete subito se e quando il destinatario ha letto il vostro messaggio ed anche quando sta scrivendo la sua risposta. Inoltre, dovete sapere che potrete modificare il messaggio inviato e che tutto ciò che vi scambierete all’interno di iMessage è protetto dalla, ormai, conosciutissima crittografia end to end.