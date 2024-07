Cronologia Google: se l’hai eliminata per errore puoi ancora recuperarla | Poche mosse per farlo

Quando si elimina la cronologia di Chrome, è sempre possibile recuperarla ed anche semplicemente. Scopriamo come fare.

La cronologia di Chrome consente a tutti gli utenti che utilizzano il browser del colosso tech di Mountain View, Google, di poter visionare quali sono stati tutti i siti web che hanno visitato nell’ultimo periodo, in particolar modo in quelli che sono gli ultimi 90 giorni. Sono moti gli utenti che cancellano ogni traccia del loro passaggio.

Ciò avviene perché si ha paura che qualcuno possa sbirciare quali siano le loro abitudini su internet. C’é da dire che questa sia una pratica ottima quando ci si collega in Pc non propri o quando ci si connette da Pc pubblici, magari anche a lavoro. A volte, però, capita che si cancelli totalmente la cronologia per sbaglio.

Inoltre, può anche capitare che per problemi la si perdi. Sono molti gli utenti che, così, vanno letteralmente nel panico quando accade perché pensano che non si possa tornare più indietro recuperando la cronologia. Dovete spere che si sbagliano ed anche di grosso. È possibile recuperarla ed anche in fretta.

Cancellare la cronologia può capitare: scopriamo come porre rimedio

Prima di addentrarci nell’argomento principe, bisogna chiarire, però, alcuni aspetti importanti. Si può perdere la cronologia per motivazioni differenti. Certo, c’é chi la elimina in maniera volontaria o per sbaglio, ma, a volte, capita anche che ci siano problemi di altra natura che la facciano scomparire magicamente.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Può capitare, infatti, che gli utenti stessi abbiano attivato la cancellazione automatica della cronologia. Inoltre, accade che il browser abbia dei problemi e la cancelli senza che nessuno glielo chieda. A tutto, però, c’è un rimedio ed anche in questo caso non poteva essere altrimenti. Vediamo, allora, come risolvere questa problematica.

Ecco i metodi veloci per recuperare la cronologia

Di metodi per effettuare il recupero ce ne sono tanti. Ne porteremo due alla vostra attenzione che vi consentiranno di poter nuovamente sbirciare quali siano stati i siti internet da voi visitati ultimamente. Innanzitutto, cercata nella barra di ricerca del vostro PC la parola “cmd” , premete ok e digitate, nella schermata che vi si aprirà, questa stringa: ipconfig/displaydns.

Premete ok e vi apparirà la cronologia legata ai record DNS, quelli che vi consentono di visualizzare i siti web partendo dai link. Dovete sapere, però, che l’account Google che utilizzate di solito, conserva tutto, ma proprio tutto. Ebbene sì, avete capito benissimo.per visualizzare la cronologia, non dovrete fare altro che entrare in Google My Activities ed il gioco è fatto.