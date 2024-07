Bancomat smagnetizzato: come si capisce quando succede e come risolvere in 24 ore

Avere il Bancomat smagnetizzato è un bel problema: ecco come capirlo e porvi rimedio rapidamente.

La carta Bancomat è divenuta, nel tempo, di fondamentale importanza per fare sì che gli utenti possano portare a termine tutte le operazioni bancarie e le transazioni di pagamento online o all’interno dei vari negozi fisici presenti su tutto il territorio nazionale. Come ben sapete, adesso, i negozi hanno l’obbligo del Pos.

In pratica, da giugno 2022, non possono assolutamente rifiutare un pagamento elettronico altrimenti possono incorrere in sanzioni che sono, tra l’altro, anche alte. Gli utenti, nel caso in cui un commerciante si rifiuti, hanno il diritto di allertare la Guardia di Finanza. Ad oggi sono sempre di più i cittadini che usano le loro carte bancarie dovunque.

Purtroppo, però, in alcuni casi, possono insorgere delle problematiche molto fastidiose. Parliamo della possibilità che il Bancomat si smagnetizzi e non funzioni. In pratica, in questo caso, il pagamento viene respinto dato che la carta non viene proprio riconosciuta dal Pos. Inoltre, nemmeno gli ATM consentono il prelievo di contante. Come accorgersi che la carta si è smagnetizzata? Come si risolve il problema velocemente? Scopriamolo insieme.

Chiari segnali di Bancomat smagnetizzato: come accorgersene

Le carte Bancomat offrono diversi segnali della loro smagnetizzazione. In realtà, lo fanno anche prima di smettere di funzionare del tutto. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché iniziano a lanciare dei segni che risultano essere degli avvertimenti chiari che il loro tempo sia terminato. Pensiamo, ad esempio, al fatto che funzionino a tratti.

Può capitare che, mentre gli utenti riescono a realizzare un pagamento per i propri acquisti, non siano nelle condizioni di realizzare un prelievo all’ATM dopo pochi minuti. Si arriverà, così, al non funzionamento assoluto. Una delle cause scatenanti è l’usura, ma anche una stato di conservazione poco ortodosso. Vediamo, allora, come porvi rimedio in pochissimo tempo.

Ecco come riavere la propria carta funzionante

Quando il proprio Bancomat smette di funzionare perché smagnetizzato, subito si fa ricorso a quelli che sono i tantissimi rimedi che si trovano in giro per il web. Attenzione, perché anche se vi dovessero promettere che riuscirete, grazie ad essi, a fare tornare la vostra carta come nuova, questo non accadrà mai. Sono fake news.

Solo le Banche hanno gli strumenti adatti, ma non lo faranno mai. Ebbene sì, avete capito benissimo. Occorrerebbe troppo tempo e, pertanto, queste propendono per una carta ex novo. Bisognerà farne richiesta e, in pochissimi giorni, anche solo uno in realtà, si potrà avere tra le mani il nuovo Bancomat perfettamente funzionante.