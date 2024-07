Archiviazione Google Drive: quanto spazio hai ancora e come aumentarlo

Su Google Drive è possibile archiviare file: scopriamo come conoscere lo spazio rimasto e come aumentarlo.

Drive è uno dei tantissimi servizi, totalmente gratuiti, messi a disposizione degli utenti da uno dei maggiori colossi tech del mondo. Parliamo di , l’azienda che ha sede in California, negli Stati Uniti d’America, precisamente a Mountain View. Questo servizio è stato immesso sul mercato nel 2012 e, subito, è stato apprezzato da tutti.

Consente, come ben sapete, di archiviare file, foto, video, musica, in un unico spazio in cloud. Dal suo esordio e per l’anno successivo, lo spazio di archiviazione, messo a disposizione in maniera totalmente gratuita dall’azienda, ammontava a 5 GB. Poi, Google ha deciso di aumentarlo e portarlo a ben 15 GB.

Tutto ciò che viene archiviato al suo interno può essere condiviso anche con altri utenti. Questi, poi, possono anche procedere alla modifica collettiva dei file. Di solito lo spazio di archiviazione risulta essere sufficiente. Quando, però, si hanno tantissimi file, anche di grandi dimensioni, questo si assottiglia. Scopriamo come comprendere quanto spazio si ha ancora a disposizione e come aumentarlo.

Ecco come scoprire quanto spazio resta in Google Drive

Prima di scoprire come effettuare questa verifica che risulta essere di fondamentale importanza, va fatta una precisazione. Innanzitutto, questo spazio di archiviazione è comune. Cosa vuol dire? Beh, la risposta è davvero molto semplice. In pratica, sono diversi i servizi Google che vanno a sfruttarlo a pieno e non solo Drive.

Pensiamo, ad esempio, a Gmail, ma anche a Google Foto o agli elementi spostati all’interno del Cestino. Inoltre, dovete sapere che anche tutti i backup di WhatsApp vanno ad occupare questo spazio di archiviazione. Per capire di quanto spazio si può ancora usufruire, basterà collegarsi al sito Google One che vi mostrerà anche quali sono i servizi che ne occupano di più. Nel caso in cui sia terminato, niente paura. Potrete aggiungerne altro.

Spazio di archiviazione: poche mosse per ampliarlo

Nel caso in cui si dovesse avere bisogno di ulteriore spazio, la procedura risulta essere molto semplice. Prima di vederla insieme, però, sappiate che potrete anche cancellare i file di cui non avete più bisogno. Attenzione, però, perché se lo fate, dovete essere consapevoli che non li rivedrete più: li perderete. Altrimenti, potete optare per l’acquisto di nuovo spazio.

Si parte del Piano Basic che consente di avere ben 100 GB ulteriori a disposizione a soli 1,99 euro al mese o 19,90 euro all’anno. Inoltre, poi, c’é anche il Piano Premium che costa 9,99 euro al mese o 99,90 euro all’anno.