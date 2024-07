Alexa: quali sono le migliori Skills e come chiederle all’assistente vocale

Alexa è l’Assistente virtuale di Amazon. È di largo utilizzo, ma cosa è in grado di fare? Scopriamolo insieme.

L’assistente personale del colosso americano dell’e-commerce, Amazon, è sul mercato da ben 10 anni, ormai. Era infatti il 2014 quando è stata rilasciata la sua prima versione e, sin da subito, ha destato tantissima curiosità tra gli utenti che l’hanno conosciuta. In pratica, l’hanno utilizzata sin dal suo esordio.

Si tratta di un successo che è durato nel tempo, è costante. È una vera e propria Intelligenza Artificiale in grado di interagire con gli utenti in possesso di tutti quelli che sono i dispositivi che l’hanno integrata. Per attivare questo assistente personale, basta pronunciare quella che è diventata la parola magica: “Alexa“.

Ovviamente, questa deve essere seguita dal comando o dalla richiesta degli utenti di ricercare qualcosa di preciso o, magari, di informare sulle condizioni meteo e del traffico in una determinata città e ad un determinato orario. Le sue funzioni, però, non si limitano solo a questo. Ce ne sono tantissime altre da scoprire.

Skills di Alexa: quali sono

Prima di scoprire quali sono le skills di Alexa, bisogna fare una precisazione. Innanzitutto, come ben sapete, molte delle funzioni di questo assistente personale intelligente si trovano di default. Altre, invece, bisogna attivarle. Le prime rientrano tra quelle che abbiamo menzionato poc’anzi, ma ce ne sono tantissime altre.

Ebbene sì, avete capito benissimo, oltre al meteo ed al traffico, Alexa potrà ricercare per voi qualsiasi cosa sul web, ma potrà anche farvi rilassare mettendo della musica da vi richiesta. Ancora, poi, potrà impostare delle sveglie, dei promemoria. Insomma, può fare tantissimo. Molti, però, non sanno che ha delle Skills attivabili che aggiungono altre funzionalità.

Attivare le Skills di Alexa è davvero molto semplice

Bisogna partire dal presupposto che questi strumenti vanno ad arricchire il parco funzionalità di Alexa. Ebbene sì, avete capito benissimo. Si avranno a disposizione tantissime nuove funzioni attivabili tramite il solito comando vocale che tutti, ormai, conoscono a memoria: parliamo della “parolina magica” di cui abbiamo dato cenno in precedenza.

Dovete sapere che queste sono suddivise anche per temi e categorie che vanno dai giochi all’intrattenimento per bambini, dagli acquisti allo sport, fino ad arrivare ai dispositivi per la Smart Home e alla Salute. Insomma, vi si aprirà un mondo variegato, partendo dall’applicazione Alexa. Al suo interno, infatti, basterà cliccare prima su “Altro” e, poi, su “Skills e giochi”. Una volta qui, ne avrete tantissime dinanzi, tutte da attivare ed utilizzare al bisogno