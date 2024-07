Configurare Gmail: ecco i passi da fare sul pc e sul telefonino per attivare le e-mail

Attivare Gmail sia sul Pc che sullo smartphone è davvero molto semplice. Vediamo insieme le procedure.

Gmail è uno dei servizi offerti dal colosso tech di Mountain View, Google, maggiormente utilizzati dalla stragrande maggioranza degli utenti di tutto il mondo. Come ben sapete, si tratta di qualcosa di totalmente gratuito che permette l’invio e la ricezione di e-mail in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo in cui ci si trovi.

In più, Google mette a disposizione ben 15 GB di spazio di archiviazione dei contenuti ricevuti. Ovviamente, però, quest’ultimo non è dedicato soltanto a Gmail, ma a tutti gli altri servizi offerti dall’azienda, come Foto, Drive e tantissimi altri. Fa compagnia agli utenti da venti anni, ormai.

Era, infatti, il 2004, quando fece il su debutto sui mercati internazionali. Da quel momento gli utenti hanno iniziato ad utilizzarla e non riescono a staccarsi da essa. Nonostante ciò, sono ancora parecchi che non riescono a configurare il servizio sui propri dispositivi, smartphone o PC che essi siano. Vediamo insieme come fare.

Configurare Gmail sul proprio smartphone

In questo caso, bisogna differenziare la guida nel caso in cui ci si ritrovi in presenza di un iPhone o di un device Android. Per quanto riguarda i primi, bisogna scaricare ed installare l’App Gmail sul device, aprirla, cliccare su quella che è l’immagine del profilo e, poi, fare tap su “Aggiungi Account“. Fatto ciò, seguite la procedura guidata.

In pochissimi secondi, potrete utilizzarla. Passiamo, adesso ai device Android. Anche in questo caso, bisognerà aprire l’App Gmail che, di solito, è già installata di default. Fatto ciò, non dovrete fare altro che inserire il vostro indirizzo mail e la vostra password all’interno degli slot, cliccare su Accedi ed il gioco è fatto. Sul Pc, invece, qual è la procedura?

Come avere Gmail sul Pc in pochissimi secondi

Nel caso del Pc, fisso o portatile che esso sia, bisognerà aprire il proprio browser di fiducia. Attenzione, perché la procedura di cui vi parleremo vale sia per device Windows che per Mac. Una volta aperto il vostro browser, digitate “Gmail” e collegatevi al sito internet dedicato al servizio di Google. Nella schermata che vi si aprirà dovete soltanto fare una cosa.

In pratica, vi chiederà di inserire indirizzo mail e password. Fatto ciò, potrete utilizzare il vostro account per inviare e ricevere mail. Infine, vi diciamo che, nel caso in cui volete inserire un altro account, in tutti i casi appena presi in esame, dovrete cliccare sulla voce Utilizza un altro Account e seguire la procedura guidata.