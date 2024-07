Account Facebook a rischio: possono clonarlo e hackerarti il profilo | Ti clonano pure la carta di credito

Un’allerta alta riguarda gli account Facebook che, oltre essere hackerati, danno accesso anche alle carte. Scopriamo cosa accade.

Facebook è una delle piattaforme social conosciute più longeve al mondo. Il suo successo è arrivato sin da subito. Grazie a questo social, di proprietà di Meta, gli utenti possono mettersi in contatto con utenti anche lontanissimi geograficamente. Come ben sapete, si possono condividere stati personali, foto, video.

Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di caricare album fotografici che narrano eventi loro accaduti, dai compleanni alle vacanze, fino a passare per serate fuori porta e tantissimo altro. Come accade anche su Instagram, poi, si possono condividere storie che durano 24 ore e con cui, al pari degli altri contenuti, gli altri utenti possono interagire.

Si può decidere chi può vedere tutto ciò che si pubblica, escludendo alcuni contatti, ad esempio. Insomma, si tratta di una piattaforma completa. Purtroppo, però, non mancano affatto i problemi nonostante gli sforzi dell’azienda per tutelare la privacy e la sicurezza di tutti. È questo il caso, ad esempio, di ciò che sta accadendo nelle ultime settimane.

Come prendono possesso del tuo account

Il livello di allerta in quest’ultimo periodo è davvero altissimo a causa di un attacco informatico che vede i profili Facebook hackerati e violati. Gli hacker iniziano ad avviare attività illecite con questi account, fino ad arrivare a rubare tutti i dati degli utenti, compresi quelli maggiormente sensibili come le credenziali per l’accesso ai servizi bancari.

Ebbene sì, avete capito benissimo, si perde tutto ed anche molto in fretta. Non sempre i segnali di un attacco sono chiari perché questi criminali, una volta entrati in possesso del profilo, non cambiano le credenziali, ma operano nell’ombra, condividendo post malevoli o inviando messaggi ad altri utenti. Vediamo, insieme, come stanare queste problematiche e porvi rimedio.

Account Facebook violato e soldi sul conto trafugati: rimedia così

La prima cosa da capire è come lavorano gli hacker. Può capitare, infatti, che cambino le credenziali di accesso o che non lo facciano, ma inizino a modificare informazioni personali, inviare messaggi, pubblicare post anche non visibili alle vittime ma solo ai loro contatti. Inoltre, poi, bisogna capire gli ultimi accessi, in particolar modo i device e la zona o le zone da dove sono state effettuati.

Infine, controllate le ultime attività del vostro profilo. Se vi accorgete che si è in presenza di una violazione dell’ account e non potete entrarci, rivolgetevi alla pagina di supporto di Facebook. Se, invece, riuscite ancora ad entrarci, entrate nelle impostazioni, cliccate su Protezione e accesso prima e su Modifica Password, poi e seguite la procedura. Ricordatevi di scegliere una password efficace e, soprattutto, impostare l’autenticazione a due fattori.