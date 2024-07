Chi mi spia su Instagram: ora lo scopri subito con queste App

Conoscere chi spia gli account su Instagram è un gioco da ragazzi. Basta affidarsi a delle App. Scopriamo quali sono.

Instagram è la “piattaforma social fotografica” di proprietà di Meta e rientra tra le più apprezzate dagli utenti di tutto il mondo. Ha oltre un miliardo e 200 milioni di frequentatori abituali a livello globale, mentre in Italia il 42% della popolazione totale ha un account in piattaforma.

Attenzione, però, perché questi numeri comprendono sia tutti gli utenti che, abitualmente, condividono contenuti, sia i Creators, sia quelli che sono iscritti solo per godere di ciò che gli altri sono soliti mostrare. I contenuti sono davvero i più disparati, dalle foto ai video, passando per le Stories ed i Reels.

Purtroppo, però, molto spesso si viene spiati da altri utenti che controllano tutte le informazioni e le attività riguardanti il vostro profilo, senza, però, farsi notare. Non c’è traccia di una sola interazione con i contenuti presenti in Account, né un “mi piace“, né un commento, né una traccia del passaggio su una storia. Dovete sapere che ora è possibile scoprire chi sono gli spioni.

Instagram: è possibile vedere i curiosi che agiscono come fantasmi

Si tratta di una pratica molto odiosa quella attraverso la quale si viene spiati in forma completamente anonima. Essere sotto la lente di ingrandimento di qualcuno, poi, a volte, fa anche molta, ma molta paura. Purtroppo, però, Instagram non mette a disposizione degli strumenti utili alla causa.

Nonostante, però, la piattaforma non tuteli gli utenti sotto questo punto di vista, non bisogna affatto disperare. Sul mercato si trovano delle applicazioni che promettono di scoprire chi sono queste spie che si aggirano come spettri nel buio più totale.

App per stanare i curiosi

Abbiamo già detto che non c’è uno strumento per scoprire chi spia un profilo Instagram. Per quanto riguarda, invece, le applicazioni che vengono pubblicizzate in giro, c’è da dire che sia meglio che abbandonaste l’idea di scaricarle ed installarle sul vostro device. Nessuno può dirvi chi vede il profilo ed i contenuti senza che questi abbiano interagito con essi.

Pertanto, si prospetta una truffa bella e buona, con l’avvento di un malware che va ad infettare il vostro device e, dall’essere spiati, passereste all’essere completamente fregati. Ebbene sì, avete capito benissimo. Su Instagram si può solo scoprire un’analisi del traffico ricevuto sul profilo, senza conoscere i nomi di chi ha sbirciato. Riuscirete a farlo creando un account aziendale.