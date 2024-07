“Non registrato sulla rete”: cosa fare quando compare questo messaggio

C’é un messaggio che appare sugli smartphone e che allarma gli utenti quando devono telefonare. Scopriamo cosa fare in questi casi.

Con l’avvento degli smartphone, la concezione del telefonino è cambiata totalmente. Questi dispositivi non vengono, infatti, utilizzati solo per ricevere o inviare messaggi e telefonate, bensì consentono di navigare in internet e di fruire di tutti i servigi delle varie applicazioni che vengono scaricate dagli utenti ed installate al loro interno.

Tra le tante, non possiamo fare altro che menzionare le piattaforme social e quelle di messaggistica che sono ai primi posti nella speciale classifica di utilizzo. Certo, ci sono davvero tantissime altre applicazioni che offrono servizi importantissimi come quelle che fungono da navigatore, ad esempio.

Inoltre, bisogna ricordare altre applicazioni che consentono di trascorrere il proprio tempo libero in totale relax: pensiamo, ad esempio alle piattaforme che offrono contenuti in streaming o ai tantissimi giochi disponibili sia online che offline. Attenzione, però, a dimenticare lo scopo principale per cui sono nati questi device: telefonare.

I cellulari sono stati prodotti per consentire di comunicare anche fuori casa

Sin da quando sono arrivati per la prima volta sul mercato, questi dispositivi hanno messo in comunicazione utenti anche lontani, un po’ come i telefoni di casa, ma sfruttando una tecnologia diverso. Al loro debutto, avevano funzionalità essenziali come le telefonate ed i messaggi.

Poi, sono arrivati i primi cellulari con i giochini come lo Snake di Nokia e, grazie alla tecnologia, nel tempo, hanno fatto enormi passi da gigante, fino ad arrivare ai giorni nostri con gli smartphone che fanno tutto al posto degli utenti. Nonostante ciò, però, restano ancora dei problemi, spesso relativi alle telefonate, che bisogna assolutamente risolvere. Uno di questi è: “Non registrato alla rete“.

Risolvere il messaggio relativo alla registrazione alla rete si può

Questa particolare tipologia di errore, compare quando la scheda all’interno dello smartphone non si riesce a connettere alla rete del vostro provider di servizi telefonici. Le cause scatenanti sono molteplici e possono riguardare un aggiornamento di sistema non supportato, un malfunzionamento della scheda SIM, ma anche problemi dell’operatore stesso.

Per risolvere il problema, la prima cosa da fare è provare ad impostare la modalità aereo, restare in questa modalità per una decina di secondi e disattivarla in modo che lo smartphone possa fare un altro tentativo di connessione. Altro metodo importante è quello di controllare bene se la scheda sia inserita correttamente. Estraetela ed immettetela nuovamente. Infine, vi consigliamo di controllare se esiste un aggiornamento di sistema da installare. Questo dovrebbe eliminare il problema definitivamente.