“Impossibile connettersi alla rete”: come risolvere i problemi di connessione wifi

Il Wi-Fi è diventato indispensabile nella vita di tutti i giorni, per questo bisogna comprendere come risolvere alcuni problemi.

La tecnologia Wi-Fi è presente nella stragrande maggioranza delle case delle famiglie italiane. Grazie a questa tecnologia si ha la possibilità di connettersi a internet alla massima velocità possibile e, quando si è in casa, si possono risparmiare anche i giga previsti all’interno della propria promozione mobile.

La sua importanza, poi, è aumentata a dismisura durante le restrizioni dovute alla pandemia di Covid 19, con l’avvento del lavoro da remoto. Sono stati tanti i cittadini che hanno dovuto lavorare dalla propria abitazione ricreandosi degli spazi per poter svolgere le loro mansioni all’interno dei vari ambienti.

Grazie al Wi-Fi si possono visionare anche i tantissimi contenuti streaming offerti dalle varie piattaforme presenti sul mercato. Purtroppo, però, spesso, capita che qualcosa non vada. Ci si ritrova, infatti, impossibilitati a connettersi alla rete. Le cause possono essere diverse, in particolar modo quando capita con gli smartphone. Vediamole insieme e capiamo come superare il problema.

Problemi di connessione al Wi-Fi con lo smartphone: cause e rimedi

La prima causa dei problemi di connessione alla rete Wi-Fi è senza ombra di dubbio lo smartphone stesso di cui sono in possesso gli utenti. Ebbene sì, avete capito benissimo. Per comprendere se sia questa la causa riavviate il dispositivo e se continua a non collegarsi, controllate se la connessione è attiva. Potrete anche disattivarla e riattivarla dalle impostazioni.

Altra verifica da fare è, senza ombra di dubbio, quella che riguarda la modalità aereo. Se è attiva, non vi si collegherà al Wi-Fi. Dovete sapere, però, che ci sono anche altre cause che possono dare problemi di connessione alla rete. Una di queste può essere la cover che, se troppo spessa, può rallentare la ricezione del segnale. Poi, ci sono le cause esterne. Scopriamole ed impariamo a risolverle.

Dal router ai malware

La prima delle cause esterne può essere ritrovata nel router presente in casa. Ebbene sì, avete capito benissimo, può capitare che abbiate inserito la password sbagliata della rete o che, in alcuni casi, il router sia stato installato in un posto pieno di ostacoli come acquari, oggetti di metallo o specchi che ne ostacolano il segnale.

In più, è molto plausibile, in altri casi, che la causa del problema possa essere un malware che è andato ad infettare il vostro router. Controllate bene e, una volta che vi siete sincerati che non ci sono problemi del genere, una soluzione efficace può essere quella di riavviare il vostro router. Infine, se tutto ciò non funziona, contattate il servizio clienti del vostro operatore telefonico.