Giochi Offline: quali e sono e come trovare i migliori

Sta prendendo sempre più piede la passione per il gaming, soprattutto per quello offline. Scopriamo come trovare i migliori.

Sin da quando è arrivato il gioco virtuale con le prime console della storia, sono stati tantissimi gli utenti che si sono appassionati. Certo, i giochi che vengono sviluppati adesso non hanno nulla a che vedere con quelli di oltre trent’anni fa, ma sono ancora molti quelli appassionati ai giochi 2D, ad esempio.

Ovviamente, non parliamo soltanto dei giochi che sono disponibili per PlayStation o Xbox, per citarne alcuni, ma anche di quelli che, ormai, hanno letteralmente invaso il mondo degli smartphone. Ce ne sono davvero tantissimi in giro e tutti sono molto, ma molto apprezzati dagli utenti che vogliono godersi un attimo di relax.

Molto spesso, però, questi giochi hanno necessità che gli utenti siano online. Questi ultimi, invece, soprattutto ultimamente stanno andando alla ricerca di giochi disponibili sempre, anche offline senza bisogno di connessione o di creare un proprio account. Non è difficile trovare qualcosa del genere. Basta saper cercare.

Ecco quali sono i migliori giochi offline

Di giochi del genere ce ne sono davvero tantissimi e per tutte le piattaforme. Parlando dei Pc, uno dei giochi più belli da tenere sempre a portata di mano è, senza ombra di dubbio, Hogwarts Legacy , il cui nome dice tutto. Potrete esplorare, ad esempio, il castello di Harry Potter e tutto ciò che lo circonda. C’é tutto ciò che riguarda la sagra, dagli incantesimi ai pericoli da sventare.

Anche per PlayStation ce ne sono diversi e, tra questi, segnaliamo The Last of Us., un gioco di avventura, di azione che vi prenderà tantissimo. Passiamo, adesso, alla Xbox. In questo caso, vogliamo porre alla vostra attenzione un gioco fantasy che saprà incuriosirvi e tenervi incollati al divano: Tiny Tina’s Wonderlands .

Dove trovarli

Anche per smartphone ci sono numerosissimi giochi offline di cui fruire. Per i possessori di device Android segnaliamo, ad esempio, Ramino offline per gli amanti di questo gioco, ma c’é anche, se vi piace guidare, Traffic Rider. Passiamo, adesso ai device iOS. Ne troverete davvero a bizzeffe, basta saper scegliere quello che più vi piace.

Potrete optare, infatti, per un gioco che fonde insieme il Monopoli ed il Solitario: Monopoly Solitaire. Potrete, però, propendere per il più classico Solitario, o anche per Cooking mama: Let’s cook!, grazie al quale potrete destreggiarvi in cucina. Insomma, di scelta ce n’é ed anche tanta, basterà soltanto entrare all’interno degli App Store ufficiali e scegliere quello che più si adatta alle vostre esigenze.