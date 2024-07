Trucchi GTA5: tutti i trucchi per PlayStation e Xbox One

Grand Theft Auto 5 è un gioco molto apprezzato ed i gamers vanno spesso alla ricerca di trucchi. Scopriamoli insieme.

GTA 5 è arrivato per la prima volta nel 2013 e, sin da subito, ha avuto un enorme successo. Ad oggi, è arrivato ad essere uno dei giochi maggiormente apprezzati dagli utenti di tutto il mondo. Anche le recensioni delle riviste specializzate sono state sempre, sin da subito e lo sono ancora, molto, ma molto positive.

Si tratta di un gioco sviluppato per le console maggiormente conosciute come PlayStation ed Xbox. Certo è che non si tratta di un gioco semplice da portare a termine. Proprio questa può essere vista come la sua maggiore chiave di successo. Un gioco troppo semplice, a lungo andare, annoia e non poco.

Invece, GTA 5, offre sempre avventura ai gamers, sempre novità che fanno fare a questi ultimi dei veri e propri salti di gioia. Noi vogliamo rivelarvi qualcosa di segreto. Parliamo di trucchetti che stravolgeranno completamente l’esperienza di gioco e che riguardano sia la PlayStation che la Xbox One.

Grand Theft Auto 5 PlayStation tricks

Partiamo subito dai trucchi per la PlayStation. Tutti vorrebbero essere immortali e dovete sapere che si può, basterà seguire questa combinazione con il gamepad: Destra, X, Destra, Sinistra, Destra, R1, Destra, Sinistra, X, Triangolo. Se, poi, volete correre più veloci basterà premere in sequenza Triangolo, Sinistra, Sinistra, Destra, Destra, L2, L1, Quadrato.

Per far comparire, invece, un’auto sportiva, premete R1, Cerchio, R2, Destra, L1, L2, X, X, Quadrato, R1, mentre per il camion della spazzatura, la combinazione giusta è: Cerchio, R1, Cerchio, R1, Left, Left, R1, L1, Cerchio, Destra. Passiamo, adesso alle armi. Le munizioni esplosive appaiono così: Destra, Quadrato, X, Sinistra, R1, R2, Sinistra, Destra, Destra, Destra, L1, L1, L1, L1. Infine, dovete sapere che è possibile avere tutte le armi presenti all’interno del gioco, con questa combinazione: Triangolo, R2, Sinistra, L1, X, Destra, Triangolo, Giù, Quadrato, L1, L1, L1, L1.

Trucchi GTA5 per XBox One

Anche su XBox One si può diventare immortali premendo insieme, in sequenza, questi tasti: Destra, A, Destra, Sinistra, Destra, RB, Destra, Sinistra, A, Y. In realtà, si può anche ricaricare la salute ed avere una armatura per la difesa con una combinazione semplicissima: B, LB, Y, RT, A, X, B, Destra, X, LB, LB, LB, LB.

Se, invece, desiderate avere dei pugni esplosivi, il consiglio è quello di seguire questa regola: Destra, Sinistra, A, Y, RB, B, B, B, B, LT. Per i proiettili incendiari, invece, ecco i passaggi giusti: LB, RB, X, RB, Sinistra, RT, RB, Sinistra, X, Destra, LB, LB. Infine, per avere tutte le armi possibili, premete questi pulsanti: Y, RT, Sinistra, LB, A, Destra, Y, Giù, X, LB, LB, LB, LB.