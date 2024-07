Canali Telegram: come trovarli e scoprire quelli segreti

Su Telegram esistono i Canali, anche segreti, che possono essere trovati facilmente. Scopriamo come.

Telegram è una delle più note piattaforme di messaggistica presenti sul mercato internazionale, seconda soltanto, per numero di utenti, a WhatsApp. Pensate che in tutto il mondo, i frequentatori abituali che la popolano a qualsiasi ora del giorno e della notte sono quasi un miliardo, mentre nel nostro Paese, questi si attestano intorno ai 16 milioni.

Rispetto alla piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, però, è un po’ più giovane. Infatti, è nata soltanto nel 2013, ma, in questi primi 11 anni di vita ne ha fatta tantissima di strada. Offre tantissimi servizi agli utenti e, soprattutto, i dati scambiati al suo interno sono completamente crittografati.

Certo, negli anni è stata anche al centro di numerosissime polemiche ed è stata accusata di tenere al suo interno gruppi terroristici, contenuti pedopornografici, solo per citarne alcuni. Questa, però, è tutta un’altra storia. In App ci sono anche i Canali. Scopriamo quali sono e come trovarli.

Canali di Telegram: ecco di cosa si tratta

I canali su questa piattaforma di messaggistica sono un metodo per diffondere messaggi ad un pubblico vasto. Sono gestiti da uno o più amministratori che scrivono, pubblicano, condividono, in nome e per conto del canale stesso. Non vedrete, infatti, mai comparire il nome degli amministratori. Dovete sapere, poi, che esistono anche Canali Segreti.

Come si evince dal loro nome, questa particolare tipologia di Canali non è facilmente individuabile. Il loro funzionamento, però, è lo stesso dei Canali tradizionali. Infine, c’é da dire che sono gli strumenti ideali per chi va alla ricerca di maggiore privacy. Infatti, vengono scambiati anche moltissimi dati sensibili al loro interno. Come si accede a questi Canali?

Canali Segreti: ecco come poter trovarli facilmente

Su Telegram è molto semplice trovare i Canali desiderati. Non parliamo, però, soltanto di quelli pubblici, ma anche di quelli segreti. Ebbene sì, avete capito benissimo. Per trovarli, basterà cliccare sulla lente di ingrandimento che trovate all’interno della vostra applicazione. Fatto ciò, dovete digitare il suo nome o una parola che lo richiami.

Vi appariranno tutti i Canali a cui potete iscrivervi. Cliccateci su ed il gioco è fatto. Attenzione, però, perché per quanto riguarda i Canali Segreti, c’é bisogno di un invito che, molto spesso, arriva sotto forma di link nascosto dietro un pulsante. Cliccateci su e da quel momento avrete un mondo di notizie ed informazioni esclusive.