Emulatore Android per PC, solo gli appassionati lo sanno: questo é il migliore

Emulare Android sul proprio Pc è il sogno di molti, ma sono pochi che sanno quale scegliere. Scopriamolo insieme.

Molti utenti in possesso di un device Android, per svariati motivi, sentono il bisogno di avere un emulatore del sistema operativo sul proprio Pc. Come abbiamo già accennato, i motivi possono essere i più svariati. Pensiamo, ad esempio, alla possibilità di poter giocare a qualcosa che sul proprio device proprio non gira.

Ci sono tantissimi giochi, in special modo quelli più nuovi, che, purtroppo, non possono essere utilizzati sul proprio dispositivo mobile, perché, magari, quest’ultimo è un po’ vecchiotto e fatica a farlo funzionare al meglio. Inoltre, poi, grazie a questo software, si potrà utilizzare questo sistema operativo al posto di quello del PC.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Dovete sapere che funzionerà indipendentemente da quest’ultimo dato che si avvierà all’interno dell’emulatore stesso. La scelta dell’emulatore giusto, però, deve essere molto accurato. Bisogna scegliere sempre quello migliore. Scopriamo insieme quello giusto.

Emulatori Android per PC: ecco quelli giusti

Sono molteplici gli emulatori proposti sul mercato. Partendo dal sistema operativo Windows, uno dei migliori da segnalare è Now.gg, molto semplice da utilizzare direttamente dal motore di ricerca di riferimento. Basterà, infatti, collegarsi al sito in questione per ottenere un’esperienza fantastica. Possiamo dire che sia quello più adatto agli amanti del gaming.

Ovviamente, non è finita assolutamente qui. Il secondo emulatore per Windows, da scaricare sul Pc, è MEmu e, per farlo, basta andare sul suo sito ufficiale. Scaricatelo, avviate l’installazione rapida ed avviatelo. Avrete il vostro smartphone Android sul vostro PC in men che non si dica.

Esistono emulatori anche per Mac

Molto spesso, in casa si possiede un Mac, uno dei PC prodotti dalla Apple. Dovete sapere che, anche se può sembrare strano, esistono emulatori Android anche per questi dispositivi. Ebbene sì, avete capito proprio bene. Tra i tanti che sono sulla scena, il protagonista principale è BlueStacks che, però, è un’ottima alternativa anche per Pc Windows.

Basterà entrare all’interno del sito ufficiale del browser, scaricarlo, installarlo, inserire la password utilizzate per il Mac e fornire tutte le autorizzazioni di cui questo tool ha necessità. Vi garantirà ottime prestazioni e, soprattutto, vi darà accesso a tutte le App che sono presenti sul vostro device Android. Ovviamente, dovrete loggarvi con il vostro account Google.