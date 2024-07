Facebook Mobile: come accedere e ricevere notifiche anche dal pc

Facebook Mobile consente di avere tutte le notifiche anche su Pc. Capiamo come accedere e riceverle.

Facebook è una delle piattaforme social, di proprietà di Meta, tra le più apprezzate ed utilizzate al mondo. Gli utenti perdono ore ed ore dinanzi allo schermo per leggere i post condivisi dai propri “amici” o per visionare i contenuti multimediali, sempre tantissimi, proposti da questi ultimi.

Come spesso accade in questi casi, poi, si rimane completamente ipnotizzati e, in alcuni casi, si finisce anche col dimenticarsi di ciò che bisognava fare, dei compiti da svolgere. Nonostante la concorrenza sfrenata, ancora oggi, nessuno riesce a staccarsi dal social blu di Meta che ha, ormai, 20 anni.

Pensate che in tutto il mondo ha raggiunto un traguardo assurdo: sono ben 3 i miliardi di utenti attivi. Anche in Italia i numeri sono altissimi. Pensate che il 50% della popolazione totale possiede un account su questa piattaforma: sono 28 milioni. Vediamo, allora, come poter accedere su Facebook Mobile anche da Pc.

Facebook: non solo applicazioni e sito web ufficiali

Per accedere a Facebook con il proprio account personale che, come ben sapete, da anche pieno accesso alle varie pagine che gestite, ci si può avvalere delle varie applicazioni mobile sia per device Android che per quelli iOS. Inoltre, poi, si può pensare di interagire tramite sms con i propri contatti, registrandosi alla piattaforma dedicata sul sito ufficiale.

Per quanto riguarda i dispositivi mobili, poi, c’é la possibilità di accedere tramite browser. Inoltre, dovere sapere che anche quando siete al Pc potrete accedere al vostro account Facebook, tramite versione mobile. Farlo è davvero semplicissimo. Vediamo come fare e, soprattutto, come ricevere tutte le notifiche.

Facebook Mobile su Pc: pochi passi da seguire per avere tutto a portata di click

Quando vi collegherete tramite versione Mobile non spaventatevi se il design sarà “un po’ diverso“. In alto a sinistra avrete l’icona a forma di casa. Ovviamente vi riporta alla HomePage e, nel caso in cui dovessero esserci delle novità, noterete un cerchio rosso con un numero bianco al suo interno. Accanto, poi, c’é l’icona delle richieste di amicizia pervenute. Anche in questo caso, se ce ne sono di nuove, apparirà un cerchio rosso con il numero di richieste.

Al centro dea ista dee icone c’é quella di Messenger. Troverete tutti i messaggi ricevuti in piattaforma. La penultima icona è quella dei video che vi segnalerà anche le novità. Siamo arrivati all’ultima icona: la campana. Qui troverete tutte le info riguardanti le notifiche ancora da leggere. Resterete sempre informati di qualsiasi cosa accada